Анекдот дня: что Изя думает о путине

Утро доброе, Одесса и одесситы! Будем надеяться, что сегодняшний воскресный день окажется по-настоящему добрым, и воздушные тревоги и атаки террористов всех мастей нас таки не потревожат.

Ну да – вчерашний день был, скажем так, не очень… Хотя бы потому, что некие индивидуумы бурно отмечали день рождения этого своего, с позволения сказать… некоего… Да, человеком его, конечно назвать трудно, а неприлично выражаться с утра не хочется. А, впрочем, все наверняка уже поняли, о ком речь (шоб этот день рождения окзался для него последним!)

И сегодняшний наш анекдот немного «в тему». Давайте-ка узнаем мнение одессита Изи:

– Изя, что ты можешь сказать о путине? Правда ведь, что это отпетый бандит?

– Бандит – да, но, увы, пока не отпетый!

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Карикатуры Сергея Ёлкина и Анатолия Кимнатного