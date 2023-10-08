Анекдот дня: что Изя думает о путине

Утро доброе, Одесса и одесситы! Будем надеяться, что сегодняшний воскресный день окажется по-настоящему добрым, и воздушные тревоги и атаки террористов всех мастей нас таки не потревожат.
Ну да – вчерашний день был, скажем так, не очень… Хотя бы потому, что некие индивидуумы бурно отмечали день рождения этого своего, с позволения сказать… некоего… Да, человеком его, конечно назвать трудно, а неприлично выражаться с утра не хочется. А, впрочем, все наверняка уже поняли, о ком речь (шоб этот день рождения окзался для него последним!)
И сегодняшний наш анекдот немного «в тему». Давайте-ка узнаем мнение одессита Изи:
– Изя, что ты можешь сказать о путине? Правда ведь, что это отпетый бандит?
– Бандит – да, но, увы, пока не отпетый!
Хотите больше анекдотов? Вот вам их:
- Какая интересная работа у Изи;
- Изя жалуется жене, что боится ночной бури;
- путин попал в ад;
- Как узнать, что путин врет?
- Кто расскажет путлеру правду?
Карикатуры Сергея Ёлкина и Анатолия Кимнатного