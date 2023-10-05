Анекдот дня: какая интересная работа у Изи

Доброе утро, Одесса! Поскольку день сегодня рабочий, то мы поделимся с вами анекдотом про интересную работу, на которой работает Изя.
— Изя, ты где работаешь?
— Нигде.
— А что делаешь?
— Ничего.
— Слушай, это же классная работа!
— Да, но зато какая конкуренция!
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