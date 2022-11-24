Анекдот дня: Рабинович у доктора

Доброе утро, Одесса! И снова врагу окаянному неймется. Но мы ведь не намерены сдаваться, верно? Тем более, зная, что Победа – за нами.
Так что, несмотря ни на что не унываем и день позитивно начинаем. А поможет нам в этом наш утренний одесский анекдот:
Рабинович у врача:
– Вас уже оперировали?
– Таки да.
– Hу и как?
– Три тысячи…
– Я имею в виду, что у вас было?
– Только одна тысяча…
– Вы опять не поняли. Я спрашиваю, на что вы жалуетесь?
– Таки дорого!!!
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