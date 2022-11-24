Анекдот дня: Рабинович у доктора

Доброе утро, Одесса! И снова врагу окаянному неймется. Но мы ведь не намерены сдаваться, верно? Тем более, зная, что Победа – за нами.

Так что, несмотря ни на что не унываем и день позитивно начинаем. А поможет нам в этом наш утренний одесский анекдот:

Рабинович у врача:

– Вас уже оперировали?

– Таки да.

– Hу и как?

– Три тысячи…

– Я имею в виду, что у вас было?

– Только одна тысяча…

– Вы опять не поняли. Я спрашиваю, на что вы жалуетесь?

– Таки дорого!!!

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