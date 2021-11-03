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Анекдот дня: два бизнесмена-еврея пришли в ресторан

Анекдот дня: два бизнесмена-еврея пришли в ресторан

Сегодня, 3 ноября, «Одесская жизнь» предлагает вам анекдот про евреев.

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Два бизнесмена-еврея встретились в ресторане по инициативе одного из них. Пригласивший начал беседу:
— Хочу предложить тебе выгодную сделку. Когда я отдыхал во Флориде, то заехал в городок, где остаётся на зиму бродячий цирк. И приобрёл у них слона. А теперь могу уступить тебе его за 3 тысячи баксов.
— А что я буду делать с этим слоном? Живу в многоэтажном доме, в квартире едва хватает места для мебели. Не могу даже обеденный стол втиснуть. И мне ещё слона покупать?
— А трёх слонов за 2 штуки?
— О, вот это уже деловой разговор!

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Редакция ПРОФИЛЬ

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