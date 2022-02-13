Анекдот дня: Сарочка и ее кулинарный талант

Сегодняшний воскресный день, 13 февраля, «Одесская жизнь» желает провести с родными и близкими и обязательно побаловать себя и их чем-то вкусненьким.
Предлагаем вашему вниманию смешной анекдот про Абрама и «кулинарку» Сарочку..
– Плов умеешь готовить?
– А котлетки жаришь?
– Ну, хотя бы салатики? –
спрашивает Абрам у своей невесты Сарочки.
– Ну и шо ты ко мне пристал? Я неплохо ставлю чайник!
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