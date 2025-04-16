Об этом сообщила глава департамента образования и науки одесской мэрии Елена Буйневич и опубликовала несколько ярких фото.

«В скором времени такая красота появится еще на нескольких локациях. Игрушки, в большинстве своем, изготовленные нашими учениками, педагогами и родителями, даже самые маленькие, воспитанники садов, старались… Именно поэтому, наверное, украшения такие теплые на ощупь», – написала она у себя в Facebook.

Елена Буйневич также напомнила, что обычай наряжать Пасхальные деревья стал для одесситов хорошей и доброй традицией. И в скором времени Пасхальные деревья «расцветут» в городских парках, возле Белой Акации, а также у школ.

«Пусть радуют горожан к празднику, а после него украшения можно будет забрать себе на память и на счастье», – добавила руководитель департамента образования.

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