Об этом сообщила глава департамента образования и науки одесской мэрии Елена Буйневич и опубликовала несколько ярких фото.
«В скором времени такая красота появится еще на нескольких локациях. Игрушки, в большинстве своем, изготовленные нашими учениками, педагогами и родителями, даже самые маленькие, воспитанники садов, старались… Именно поэтому, наверное, украшения такие теплые на ощупь», – написала она у себя в Facebook.
Елена Буйневич также напомнила, что обычай наряжать Пасхальные деревья стал для одесситов хорошей и доброй традицией. И в скором времени Пасхальные деревья «расцветут» в городских парках, возле Белой Акации, а также у школ.
«Пусть радуют горожан к празднику, а после него украшения можно будет забрать себе на память и на счастье», – добавила руководитель департамента образования.
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