В одесском Городском саду появилось чудо-дерево

Какая красота! А еще это — традиция: украшать одно из деревьев Горсада писанками, которые изготовлены искусными руками наших детей.

В этом году (или мне это только так кажется?) оно какое-то необыкновенно красивое!

Большинство плодов на Пасхальном дереве —– в наших украинских мотивах и цветах. Каждое украшение на ветках — эксклюзив!

Под майским солнцем эти писанки и другие украшения кажутся почти невероятными. Настоящее чудо!

А создали это чудо представители Парламента старшеклассников г. Одессы.

Дерево привлекает к себе внимание, и уже (это же Одесса!) превратилось в фотозону.

А еще возле украшений на веточках люди загадывают желания.

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