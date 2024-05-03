Новости Одессы и Одесской области

В одесском Городском саду появилось чудо-дерево

В одесском Городском саду появилось чудо-дерево

Чудо-дерево расцвело в одесском Городском саду. Оно красуется издалека, потому что на его ветвях — писанки и другие украшения, связанные с Пасхой.

Какая красота! А еще это — традиция: украшать одно из деревьев Горсада писанками, которые изготовлены искусными руками наших детей. 

В этом году (или мне это только так кажется?) оно какое-то необыкновенно красивое! 

Большинство плодов на Пасхальном дереве —– в наших украинских мотивах и цветах. Каждое украшение на ветках — эксклюзив! 

писнаки на дереві
писнаки на дереві
писнаки на дереві
писнаки на дереві
писнаки на дереві
писнаки на дереві
писнаки на дереві
писнаки на дереві

Под майским солнцем эти писанки и другие украшения кажутся почти невероятными. Настоящее чудо! 

А создали это чудо представители Парламента старшеклассников г. Одессы. 

Дерево привлекает к себе внимание, и уже (это же Одесса!) превратилось в фотозону. 

А еще возле украшений на веточках люди загадывают желания.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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