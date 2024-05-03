В одесском Городском саду появилось чудо-дерево

Чудо-дерево расцвело в одесском Городском саду. Оно красуется издалека, потому что на его ветвях — писанки и другие украшения, связанные с Пасхой.
Какая красота! А еще это — традиция: украшать одно из деревьев Горсада писанками, которые изготовлены искусными руками наших детей.
В этом году (или мне это только так кажется?) оно какое-то необыкновенно красивое!
Большинство плодов на Пасхальном дереве —– в наших украинских мотивах и цветах. Каждое украшение на ветках — эксклюзив!
Под майским солнцем эти писанки и другие украшения кажутся почти невероятными. Настоящее чудо!
А создали это чудо представители Парламента старшеклассников г. Одессы.
Дерево привлекает к себе внимание, и уже (это же Одесса!) превратилось в фотозону.
А еще возле украшений на веточках люди загадывают желания.
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