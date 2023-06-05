В одесском Городском саду Пасхальное дерево превратилось в Дерево памяти (фоторепортаж)

Полномасштабная война уже второй год вносит в наше бытие свой жестокий и жесткий распорядок. А вместе с ним — и новые, непривычные до того названия. Каждый год украшали одесситы в Горсаду ветки созданными руками мастеров пасхальными писанками: появлялось Пасхальное дерево. Теперь оно превратилось в Дерево памяти погибших от рук рашистов детей — невинных жертв агрессии, маленьких украинских ангелов…

«Одесская жизнь» сообщала, что 4 июня 2023 года, в День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии россии в Украине, в Городском саду прошла акция «Голоса детей».

На одном из деревьев исторического Городского сада в центре Одессы развесили колокольчики — символ голосов погибших во время войны маленьких украинцев.

… Июньское одесское солнце слепит глаза, потому и не сразу разглядела я эти маленькие колокольчики, к тому же листва мешает. Но налетел ветерок — и услышала тихий перезвон. Впечатляющий момент: девушки, проходившие рядом, даже остановились.

Вот оно — Дерево памяти. Колокольчики словно перекликаются… Они разные, их много… Это голоса крохотной трехмесячной одесситки Киры, мальчика Вячеслава и еще сотен погибших украинских ребятишек.

О, это дерево!.. Несколько месяцев назад оно так радовало взгляд: было украшено пасхальными писанками,созданными искусными руками. Теперь вот превратилось в Дерево памяти с необычными плодами, звучащими тихим перезвоном памяти в Городском саду в центре Одессы.

У войны и свои названия, и своя горькая символика…

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Мария Котова

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