Подобные ярмарки во дворике одесской Кирхи стали традицией. Почти на все большие праздники года здесь собирается ярмарка, звучат музыка и песни, проходит концертная программа и т.д.

Конечно, главное на Пасхальной ярмарке – пасочки. Здесь их целое разнообразие. Цена – от 30 до 280 гривен.

Сувениры, подарки, разнообразные наряды, украшения… Пожалуй, лучше на все самому посмотреть, а может, и что-то приобрести. Потому что выбор ну очень велик! И, конечно, разнообразная еда, которая готовится на ярмарке на ваших глазах. Вкусные ароматы так и привлекают посетителей.

Кстати, о подарках и сувенирах. Надо к ним присмотреться. Они того стоят. Многие из них – с Пасхальными пожеланиями. А есть и такие, которые «что-то такое» желают и врагу. Например, кукла с «искренним пожеланием» от всех украинцев: «Орки, прочь к себе на болота!».

Ярмарка продлится до 20 апреля. Так что у вас еще есть время посетить Пасхальный дворик на улице Новосельского…

Напомним, в воскресенье на Дерибасовской состоялась Пасхальная реконструкция.

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