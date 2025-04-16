На Пасхальной ярмарке в одесской Кирхе, апрель 2025 г.
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Подобные ярмарки во дворике одесской Кирхи стали традицией. Почти на все большие праздники года здесь собирается ярмарка, звучат музыка и песни, проходит концертная программа и т.д.

Одесская Кирха: пасхальная ярмарка
Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, у входа
Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, угощение
Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, напитки
Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, варится гринтвейн
Одесская Киоха на Пасху
Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, вкусная еда

Конечно, главное на Пасхальной ярмарке – пасочки. Здесь их целое разнообразие. Цена – от 30 до 280 гривен.

Сувениры, подарки, разнообразные наряды, украшения… Пожалуй, лучше на все самому посмотреть, а может, и что-то приобрести. Потому что выбор ну очень велик! И, конечно, разнообразная еда, которая готовится на ярмарке на ваших глазах. Вкусные ароматы так и привлекают посетителей.

Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, пасочки
Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, разнообразие пасок
На Пасхальной ярмарке в одесской Кирхе, апрель 2025 г.
Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, посетители
Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, сувениры
Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, разнообразные сувениры
Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, игрушки

Кстати, о подарках и сувенирах. Надо к ним присмотреться. Они того стоят. Многие из них – с Пасхальными пожеланиями. А есть и такие, которые «что-то такое» желают и врагу. Например, кукла с «искренним пожеланием» от всех украинцев: «Орки, прочь к себе на болота!».

Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, кукла с пожеланием
Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, сувенирные куклы
Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, торговая палатка
Одесская Кирха: пасхальная ярмарка, одежда
Что предлагают на Пасхальной ярмарке в одесской Кирхе
Во дворе одесской Кирхи - Пасхальная ярмарка
Пасхальные сувениры на ярмарке в одесской Кирхе

Ярмарка продлится до 20 апреля. Так что у вас еще есть время посетить Пасхальный дворик на улице Новосельского…

Напомним, в воскресенье на Дерибасовской состоялась Пасхальная реконструкция.

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