Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира: при чем здесь отключения света (фото, видео)

Победу украинский спортсмен одержал раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Это сражение произошло в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Усик одержал победу, сохранив титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал пояс WBC, которым владел Фьюри.

Это событие историческое, поскольку впервые на кону поединка за звание абсолютного чемпиона стояло четыре пояса, которые еще никому не удавалось собрать в одних руках в этой весовой категории. Усик уверенно выиграл объединительный бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

За всю историю бокса звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе имел только один спортсмен – Леннокс Льюис. Но это было еще в прошлом веке, и тогда для этого было достаточно завоевать три пояса. Обладателя же четырех чемпионских званий сразу в истории бокса еще не было. Украинец стал первым.

Но кроме спортивного значения, эта победа Александра Усика имеет еще и общественное, политическое и военное значение. Боксер во время подготовки постоянно напоминал, что россия обстреливает украинскую энергетику, пытаясь лишить украинцев электричества.

Подробности этой социальной кампании в нашем видео:

Напомним, неделю назад известный украинский боксер, уроженец Белгород-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко нокаутировал австралийца Джорджа Камбососа и вернул себе звание обладателя пояса чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

Для украинского боксера это первый поединок с мая 2023 года проиграл американцу Дэвину Гейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.