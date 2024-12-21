Олександр Усик здобув історичну перемогу над Тайсоном Ф’юрі у “двобої сторіччя”

Бій, який називали “двобоєм сторіччя” відбувся в Саудівській Аравії та тривав усі 12 раундів.

За підсумками поєдинку судді одноголосним рішенням віддали перемогу українському боксеру з рахунком 116:112. Усик продемонстрував чудову техніку, швидкість та витривалість, не давши супернику реалізувати перевагу у вазі та габаритах.

Завдяки цій перемозі Олександр Усик відстояв чемпіонські пояси у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та WBC.

Раніше він увійшов до світової історію боксу як перший український абсолютний чемпіон світу в цій ваговій категорії.

Тоді Усик також переміг Ф’юрі. Він отримав чемпіонськи звання в усіх чотирьох найпрестижніших боксерських федераціях: WBA, WBO, IBF та WBC. Це сталося вперше за 21 сторіччя.

Бій також проходив в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії. Але згодом Усик відмовився від чемпіонського звання за версією IBF. Тому сьогодні спортсмени змагалися за чемпіонські три пояси. На проведенні двобою реваншу наполіг Тайсон Ф’юрі.

Також ми розповідали, про те, як та за що Олександра Усика заарештували у Польщі.