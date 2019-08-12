Африканская чума свиней: еще в одном районе Одесской области ввели карантин

На острове Репида Измаильского района ввели 40-дневный карантин из-за вспышки африканской чумы свиней.

Об этом сообщается на сайте Измаильской райгосадминистрации.

Когда 6 августа на территории острова Репида в районе 115 км реки Дунай обнаружили остатки трупа дикого кабана, был проведен забор материала (трубчатая кость) для лабораторного исследования. В нем выявлен ДНК-вирус африканской чумы свиней.

В связи с этим остров объявлен зоной карантина, где произошла вспышка АЧС. Утверждены зоны наблюдения на территориях радиусом три и десять километров. На территории наблюдения населенные пункты отсутствуют.

При этом Новонекрасовскому, Матросскому, Бросковскому и Ларжанскому сельским советам нужно немедленно провести подворные обходы в своих селах для учета поголовья свиней.

Владельцам и пользователям земель на острове Репида запрещено вывозить зерно и сено за пределы острова на время карантина.

Напомним, 6 августа в украинском Дунае у берегов города Рени местных жителей напугали выплывшие в реке трупы кабанов. Там заметили, как минимум, две туши мертвых животных.

По предварительным данным, трупы животных потоком реки принесло из Румынии. Там не первый год бушует африканская чума свиней.

Как сообщала “Одесская жизнь”, 9 августа из-за возможной вспышки африканской чумы свиней ввели 40-дневный карантин в Ренийском районе рядом с рекой Дунай.

Стоит отметить, что африканская чума свиней не представляет опасности для человека. Однако именно по халатности людей вирус может быстро распространяться среди животных, приводя к их массовой гибели. Лекарств или вакцины от этого заболевания медики пока не изобрели.

Фото: izmail-rda.odessa.gov.ua, 34.ua