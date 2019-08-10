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Новости Одессы и Одесской области

У Ренійському районі оголосили карантин через можливий спалах Африканської чуми

У Ренійському районі оголосили карантин через можливий спалах Африканської чуми

Комісією було прийнято рішення про накладення сорока денного карантину на територій поблизу річки Дунай і об’єкт в районі 71 милі.

Про це повідомили у Ренійській районній державній адміністрації.

9 серпня у Ренійській райдержадміністрації відбулось засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

Обговорювалася ситуація стосовно нещодавно знайдених на Ренійському березі Дунаю трупів свиней.

На засіданні представили отримано висновки експертизи взятих біологічних матеріалів. За результатами експертизи було виявлено, що знайдені 3 серпня та 6 серпня на березі Дунаю трупи свиней виявилися зараженими на Африканську чуму свиней (АЧС). Однак, знайдений 5 серпня, в районі восьмого причалу Ренійського морського торгового порту, труп дикого кабана виявився не зараженим на АЧС.

Як висновок, комісією було прийнято рішення про накладення сорока денного карантину на територій поблизу річки Дунай і об’єкт в районі 71 милі оголошено інфікованим і не благополучним.

Нагадаємо, у річці під Одесою знайшли заражені чумою трупи румунських свиней.

Фото: Агробізнес сьогодні

 

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