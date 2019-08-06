fbpx

Новости Одессы и Одесской области

В реке под Одессой нашли зараженные чумой трупы румынских свиней

В реке под Одессой нашли зараженные чумой трупы румынских свиней

В украинском Дунае, у берегов города Рени местных жителей напугали выплывшие в реке трупы кабанов. За последние несколько суток там заметили, как минимум, две туши мертвых животных. Одну — в районе ренийского водоканала, вторую — у портового причала №8.

Об этом пишет сайт новостей  Оblvesti. По данным интернет-издания, на место выехали сотрудники Госпродпотребслужбы и постановили сжечь свиней.

По предварительным данным, трупы животных потоком реки принесло из Румынии. Там не первый год бушует африканская чума свиней. Очередную вспышку зафиксировали совсем недавно — в конце июля — в 140 населенных пунктах. При этом тамошние фермеры не придумали ничего лучше, чем сбрасывать мертвых животных в Дунай.

Стоит отметить, что африканская чума свиней не представляет опасности для человека. Однако именно по халатности людей вирус может быстро распространяться среди животных, приводя к их массовой гибели. К слову, лекарств или вакцины от этого заболевания медики пока не изобрели.

Фото: oblvesti.com.ua 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить