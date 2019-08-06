В реке под Одессой нашли зараженные чумой трупы румынских свиней

В украинском Дунае, у берегов города Рени местных жителей напугали выплывшие в реке трупы кабанов. За последние несколько суток там заметили, как минимум, две туши мертвых животных. Одну — в районе ренийского водоканала, вторую — у портового причала №8.

Об этом пишет сайт новостей Оblvesti. По данным интернет-издания, на место выехали сотрудники Госпродпотребслужбы и постановили сжечь свиней.

По предварительным данным, трупы животных потоком реки принесло из Румынии. Там не первый год бушует африканская чума свиней. Очередную вспышку зафиксировали совсем недавно — в конце июля — в 140 населенных пунктах. При этом тамошние фермеры не придумали ничего лучше, чем сбрасывать мертвых животных в Дунай.

Стоит отметить, что африканская чума свиней не представляет опасности для человека. Однако именно по халатности людей вирус может быстро распространяться среди животных, приводя к их массовой гибели. К слову, лекарств или вакцины от этого заболевания медики пока не изобрели.

Фото: oblvesti.com.ua