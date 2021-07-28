Полностью вакцинированные люди могут позволить себе поездки за границу. Большинство стран требуют от путешественников свежий негативный тест на COVID-19 или свидетельство о вакцинации.

Но в Украине есть еще один документ, который называют ковидный сертификат. Давайте разберемся, с каким документом можно пересечь границу.

Какой все-таки документ нужен для поездки за границу?

Сейчас для поездок по миру нужен бумажный документ —международное свидетельство о вакцинации и профилактике. Украина и другие страны его ратифицировали, то есть утвердили. Документ имеет юридическую силу.

Свидетельство можно получить только после полного курса прививок. Выдает и подписывает семейный врач. Если вы не можете попасть на прием к своему врачу, то обращайтесь в любое медицинское учреждение, которое подключено к электронной базе минздрава, уточняют в Национальной службе здоровья. Не забудьте взять заграничный паспорт, потому в свидетельство будут вносить его номер.

Свидетельство заполняют на английском или французском языке. Также дублируют информацию на украинском или любом другом языке. Срок действия — один год с возможностью продления.

А для чего тогда COVID-сертификат?

Ковидный или COVID-сертификат — это электронный документ в приложении Дія. Правда, он еще на стадии тестирования. Когда его запустят в массы, то вся информация о прививках будет в телефоне. И не только о прививках. Разработчики планируют добавить туда результаты негативных тестов на COVID-19, а также информацию о том, что человек переболел коронавирусом. Данные возьмут из базы минздрава. Срок действия — 180 дней.

Электронный ковидный сертификат пока будет для внутреннего пользования, чтобы посещать, к примеру, массовые мероприятия. Но со временем правительство хочет договориться с другими странами о ратификации. Вместо бумажного свидетельства о вакцинации будем показывать пограничникам информацию на своем смартфоне.

Это правда, что свидетельство о вакцинации должно быть на специальном бланке желтого цвета?

Нет, это неправда. Врач может распечатать бланк международного свидетельства на обычном белом листе формата А4. Кстати, заполнять его не обязательно на компьютере, можно и от руки. Главное, чтобы врач не забыл поставить подпись и официальную печать медицинского учреждения. Бывают ситуации, что у врачей не работает принтер или закончились пустые бланки свидетельств. Вы можете самостоятельно скачать документ по этой ссылке и распечатать.

Напоминаем, что Евросоюз открыл границы для украинцев. Но не забывайте, что государства-члены ЕС самостоятельно принимают решение о правилах въезда на свою территорию.

Фото: Freepik