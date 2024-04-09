Война, день 776-й: сбитый над Одессой дрон оборвал электролинию

Ночью ПВО уничтожила все «шахеды»

Ночью 9 апреля российские оккупанты атаковали 20-ю ударными беспилотниками, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300.

Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около 2 часов.

В результате противовоздушного боя сбиты все 20 «шахедов» в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях.

По информации Сил обороны юга Украины в результате падения обломков сбитого дрона в Одесском районе поврежден частный двор, оборвало линию электропередач.

Люди не пострадали.

россия изменила тактику атак на украинскую энергетику

Financial Times считает, что россия изменила тактику этих ударов по сравнению с зимой 2022-2023 годов. Отличия следующие:

Если тогда основной целью были распределительные станции и трансформаторы, то сейчас — электростанции в конкретных регионах, менее защищенных, чем Киев.

Удары наносятся высокоточными ракетами и так, чтобы восстановить станции к следующей зиме было невозможно. На это может уйти несколько лет. «Очевидной целью теперь является постоянный, непоправимый ущерб», — говорится в статье.

То же самое количество ракет, которые использовались во время предыдущей кампании, сейчас направлено на пять-шесть энергетических объектов в одном регионе. Таким образом россияне пытаются отключить от энергоснабжения крупные промышленные районы и города.

Для атак по энергетике используются и дроны — как более дешевый способ поразить другие части энергетической системы, например трансформаторы.

Издание добавляет, что после новой волны ударов импорт электричества из ЕС достиг рекордных 18 700 МВтч. Это эквивалентно выработке двух электростанций.

О ситуации на фронте на утро 9 апреля

Оккупационные войска продвинулись по нескольким направлениям на Донбассе. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете от 8 апреля.

По данным ISW, оккупанта продвигаются в направлении Кременной, расположенной в Луганской области, а также на северо-запад и юго-запад от Бахмута и Донецка, что в Донецкой области.

Всего за прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений, враг нанес 4 ракетных и 97 авиационных ударов, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 4 зенитно-ракетных комплексах и 7 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 2 станциям РЭБ и 2 районам сосредоточения личного состава врага.

Потери оккупантов на утро 9 апреля

Силы обороны за сутки ликвидировали: