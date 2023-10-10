Два города Одесской области провожают в последний путь Защитников Украины

В Одесской области в последний путь провожают защитников Украины — Олега Пастушенко из Килии и Артема Садовского из Южного.
На Одесщине траур — в последний путь провожают двух защитников Украины.
Сегодня, 10 октября, Килия прощается с 34-летним воином Олегом Пастушенко, который при неизвестных обстоятельствах скончался в больнице города Днепра.
Воина будут провожать живым коридором по ул. Мира. Начало церемонии в 12:00.
А 12 октября в Южном состоится прощание с 28-летним жителем Одесской области Артемом Садовским. Он погиб в Луганской области во время выполнения боевого задания.
Как сообщили в Южненском городском совете, Артем был стрелком-помощником гранатометчика аэромобильного батальона. Он погиб 6 октября во время боевой задачи вблизи населенного пункта Белогоровка Северодонецкого района Луганской области.
Прощание с военным состоится 12 октября в 10.00 возле на площади Победы в Южном. В тот же день в громаде объявили Днем траура. В знак скорби будут приспущены флаги на домах и сооружениях. В 10 час. 00 мин. память погибшего военнослужащего почтут минутой молчания.
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