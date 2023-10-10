Два міста Одеської області проводжають в останню путь Захисників України

На Одещині в останній шлях провожають захисників України – Олега Пастушенка з Кілії та Артема Садовського з міста Южне.
На Одещині жалоба – в останню путь провожають двох захисників України.
Сьогодні, 10 жовтня, Кілія прощається із 34-річним воїном Олегом Пастушенком, який за невідомих обставин помер у лікарні міста Дніпра.
Воїна проводжатимуть живим коридором на вул. Миру. Початок церемонії о 12.00.
А 12 жовтня у Южному відбудеться прощання із 28-річним мешканцем Одеської області Артемом Садовським. Він загинув у Луганській області під час виконання бойового завдання.
Як повідомили у Южненській міській раді, Артем був стрільцем-помічником гранатометника аеромобільного батальйону. Він загинув 6 жовтня під час бойового завдання поблизу населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області.
Прощання з військовим відбудеться 12 жовтня о 10.00 біля площі Перемоги у Южному. В той же день у громаді оголосили Днем жалоби. На знак скорботи будуть приспущені прапори на будинках та спорудах. О 10 год. 00 хв. пам’ять загиблого військовослужбовця вшанують хвилиною мовчання.
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