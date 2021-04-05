Новости Одессы и Одесской области

Локдаун вызвал транспортный коллапс в Николаеве

Локдаун вызвал транспортный коллапс в Николаеве

В Николаеве случился транспортный коллапс из-за новых карантинных ограничений.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

С 5 апреля общественный транспорт в городе ходит только в часы пик – с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00. Кроме того, значительно уменьшилось количество маршруток, а коммунальный транспорт ходит в режиме выходного дня. Об этом сообщает местное издание “Преступности.нет“.

Издание пишет, что маршрутные такси берут только пассажиров на сидячие места и только по пропускам, в связи с этим многие попросту не останавливаются на многих остановках. А многих маршрутных такси попросту нет на маршрутах.

В то же время, службы такси подняли стоимость своих услуг примерно на 50%.

Читайте также: Локдаун в Николаеве: Национальная гвардия заблокировала входы на рынок (видео)

 

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить