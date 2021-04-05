Локдаун вызвал транспортный коллапс в Николаеве

В Николаеве случился транспортный коллапс из-за новых карантинных ограничений.
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С 5 апреля общественный транспорт в городе ходит только в часы пик – с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00. Кроме того, значительно уменьшилось количество маршруток, а коммунальный транспорт ходит в режиме выходного дня. Об этом сообщает местное издание “Преступности.нет“.
Издание пишет, что маршрутные такси берут только пассажиров на сидячие места и только по пропускам, в связи с этим многие попросту не останавливаются на многих остановках. А многих маршрутных такси попросту нет на маршрутах.
В то же время, службы такси подняли стоимость своих услуг примерно на 50%.
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