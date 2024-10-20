20 октября вспоминают мученика Артемия, покровителя военных: о чем ему молятся

В 2023 году Православная церковь Украины совершила переход на новый календарный стиль (новоюлианский). В результате все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие продолжают соблюдать предыдущий календарь (юлианский), поскольку сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Жизнь и гибель воина-христианина Артемия Антиохийского

Сегодня православные христиане Украины по новому стилю чтят память святого великомученика Артемия Антиохийского – выдающегося военного деятеля и сподвижника христианской веры.

Жизнеописание святого Артемия разворачивается на фоне драматических событий IV века. Поначалу он служил воеводой при дворе правителя Константина Великого, потом был назначен правителем Египта.

Судьба святого круто изменилась с приходом к власти императора Юлиана Отступника, начавшего жестокие гонения на христиан. Артемий открыто выступил против преследований христиан, за что подвергся пыткам и мученической смерти, оставшись непоколебимым в своей вере.

Впоследствии его мощи тайно перевезли в Константинополь, а часть святых реликвий хранится в Киево-Печерской лавре.

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Церковный праздник 20 октября по старому стилю

По старому календарному стилю в этот день чтят память преподобного Сергея Печерского и мучеников Сергея и Вакха.

Народный праздник 20 октября

В народной традиции 20 октября известно как Артемьев день. По старинке, именно этот день считается благоприятным для заготовки овощей на зимний период.

Духовные установки и запреты

Церковь предостерегает от недостойных поступков: избегайте раздора, пустословия, зависти и других греховных проявлений. Народная мудрость не советует сегодня устраивать громкие празднества и заключать брак.

Благочестивые традиции

Поскольку святой Артемий считается покровителем военных, в этот день особенно молятся о защитниках Родины и их благополучном возвращении. Издавна существовала традиция чествовать военнослужащих подарками и проявлять особое уважение к героям.

Именинники дня

Сегодня по новому стилю празднуют именины: Артемий, Александр, Федор, Михаил, Ирина, Павел, Леонид, Герасим, Герман, Николай, Петр и Иван.

По старому стилю день ангела отмечают: Сергей, Николай, Марк, Юлиан, Пелагея и Иосиф.

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