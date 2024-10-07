Церковные праздники и народные традиции 7 октября: кем были святы Сергий и Вакх, в чем они помогают

Сегодня, 7 октября, по новому церковному календарю чтят память святых Сергея и вакха. По старому стилю день памяти святой равноапостольной Фекли Иконийской. Также «Одесская жизнь» рассказывает о традициях этого дня, и у кого сегодня день ангела.
В 2023 году Православная церковь Украины совершила переход на новый календарный стиль (новоюлианский). В результате все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие продолжают соблюдать предыдущий календарь (юлианский), поскольку сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.
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Церковный праздник по новому стилю
7 октября по новому церковному календарю почитается память нескольких святых:
Мученики Сергей и Вакх
Эти военачальники служили в армии правителя Максимиана в III-IV веках. Несмотря на языческое окружение, они исповедовали христианство. За отказ поклоняться языческим богам их подвергли жестоким пыткам. Вакха забили мечами, а Сергея казнили после длительных мучений.
Преподобный Сергей Послушный Киево-Печерский
Жил в XII-XIII веках. Сведений о его жизни сохранилось немного. Прославился своей покорностью и послушанием настоятелю, за что и получил прозвище «Послушный».
Церковный праздник по старому стилю
По старому календарному стилю отмечается день памяти святой равноапостольной Фекли Иконийской.
Сергей Зимний — Народные традиции
В народном календаре этот день известен как Сергей Зимний. Считается началом зимнего сезона, когда возможны первые ночные заморозки.
Запреты дня
- Церковь предостерегает от ссор, сквернословия, сплетен и осуждения.
- Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.
- По народным верованиям лучше не переносить запланированные дела.
- Существует оговорка относительно выпечки и работы с мукой: нельзя делать тесто и выпекать из него.
Разрешенные и рекомендуемые действия сегодня
- Обращаться в молитвах к святым за поддержкой перед зимними холодами.
- Традиционно в этот день начинали отопительный сезон.
- Существует поверье, что выход из дома с новой вещью приносит здоровье.
Именины 7 октября
По новому стилю именины празднуют: Сергей, Николай, Марк, Юлиан, Пелагея, Иосиф.
По старому стилю: Павел, Василий, Сергей, Фекла, Степан, Андрей, Давид, Виталий, Владислав.
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