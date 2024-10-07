Церковные праздники и народные традиции 7 октября: кем были святы Сергий и Вакх, в чем они помогают

В 2023 году Православная церковь Украины совершила переход на новый календарный стиль (новоюлианский). В результате все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие продолжают соблюдать предыдущий календарь (юлианский), поскольку сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Читайте также: Какими церковными календарями сегодня пользуются основные церкви в Украине: в чем их отличия

Церковный праздник по новому стилю

7 октября по новому церковному календарю почитается память нескольких святых:

Мученики Сергей и Вакх

Эти военачальники служили в армии правителя Максимиана в III-IV веках. Несмотря на языческое окружение, они исповедовали христианство. За отказ поклоняться языческим богам их подвергли жестоким пыткам. Вакха забили мечами, а Сергея казнили после длительных мучений.

Преподобный Сергей Послушный Киево-Печерский

Жил в XII-XIII веках. Сведений о его жизни сохранилось немного. Прославился своей покорностью и послушанием настоятелю, за что и получил прозвище «Послушный».

Церковный праздник по старому стилю

По старому календарному стилю отмечается день памяти святой равноапостольной Фекли Иконийской.

Сергей Зимний — Народные традиции

В народном календаре этот день известен как Сергей Зимний. Считается началом зимнего сезона, когда возможны первые ночные заморозки.

Запреты дня

Церковь предостерегает от ссор, сквернословия, сплетен и осуждения.

Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.

По народным верованиям лучше не переносить запланированные дела.

Существует оговорка относительно выпечки и работы с мукой: нельзя делать тесто и выпекать из него.

Разрешенные и рекомендуемые действия сегодня

Обращаться в молитвах к святым за поддержкой перед зимними холодами.

Традиционно в этот день начинали отопительный сезон.

Существует поверье, что выход из дома с новой вещью приносит здоровье.

Именины 7 октября

По новому стилю именины празднуют: Сергей, Николай, Марк, Юлиан, Пелагея, Иосиф.

По старому стилю: Павел, Василий, Сергей, Фекла, Степан, Андрей, Давид, Виталий, Владислав.

Выбор редакции:

Аварийное открытие замков и дверей в Одессе: вызов мастера — ваше лучшее решение