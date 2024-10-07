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Церковные праздники и народные традиции 7 октября: кем были святы Сергий и Вакх, в чем они помогают

Церковные праздники и народные традиции 7 октября: кем были святы Сергий и Вакх, в чем они помогают

Сегодня, 7 октября, по новому церковному календарю чтят память святых Сергея и вакха. По старому стилю день памяти святой равноапостольной Фекли Иконийской. Также «Одесская жизнь» рассказывает о традициях этого дня, и у кого сегодня день ангела.

В 2023 году Православная церковь Украины совершила переход на новый календарный стиль (новоюлианский). В результате все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие продолжают соблюдать предыдущий календарь (юлианский), поскольку сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

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Церковный праздник по новому стилю

7 октября по новому церковному календарю почитается память нескольких святых:

Мученики Сергей и Вакх

Эти военачальники служили в армии правителя Максимиана в III-IV веках. Несмотря на языческое окружение, они исповедовали христианство. За отказ поклоняться языческим богам их подвергли жестоким пыткам. Вакха забили мечами, а Сергея казнили после длительных мучений.

Преподобный Сергей Послушный Киево-Печерский

Жил в XII-XIII веках. Сведений о его жизни сохранилось немного. Прославился своей покорностью и послушанием настоятелю, за что и получил прозвище «Послушный».

Церковный праздник по старому стилю

По старому календарному стилю отмечается день памяти святой равноапостольной Фекли Иконийской.

Сергей Зимний — Народные традиции

В народном календаре этот день известен как Сергей Зимний. Считается началом зимнего сезона, когда возможны первые ночные заморозки.

Запреты дня

  • Церковь предостерегает от ссор, сквернословия, сплетен и осуждения.
  • Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.
  • По народным верованиям лучше не переносить запланированные дела.
  • Существует оговорка относительно выпечки и работы с мукой: нельзя делать тесто и выпекать из него.

Разрешенные и рекомендуемые действия сегодня

  • Обращаться в молитвах к святым за поддержкой перед зимними холодами.
  • Традиционно в этот день начинали отопительный сезон.
  • Существует поверье, что выход из дома с новой вещью приносит здоровье.

Именины 7 октября

По новому стилю именины празднуют: Сергей, Николай, Марк, Юлиан, Пелагея, Иосиф.

По старому стилю: Павел, Василий, Сергей, Фекла, Степан, Андрей, Давид, Виталий, Владислав.

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