20 жовтня згадують мученика Артемія, покровителя військових: про що йому моляться

У 2023 році Православна церква України здійснила перехід на новий календарний стиль (новоюліанський). Внаслідок цього всі православні свята з фіксованою датою змістилися на 13 днів раніше. Проте деякі віряни продовжують дотримуватися попереднього календаря (юліанського), оскільки збереження старого стилю залишається правом релігійних громад та монастирів.

Життя та загибель воїна-християнина Артемія Антіохійського

Сьогодні православні християни України за новим стилем вшановують пам’ять святого великомученика Артемія Антіохійського – визначного військового діяча та сподвижника християнської віри.

Життєпис святого Артемія розгортається на тлі драматичних подій IV століття. Спочатку він служив воєводою при дворі імператора Костянтина Великого, згодом був призначений правителем Єгипту.

Доля святого круто змінилася з приходом до влади імператора Юліана Відступника, який розпочав жорстокі гоніння на християн. Артемій відкрито виступив проти переслідувань християн, за що зазнав тортур та мученицької смерті, залишившись непохитним у своїй вірі.

Згодом його мощі таємно перевезли до Константинополя, а частина святих реліквій нині зберігається в Києво-Печерській лаврі.

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Церковне свято 20 жовтня за старим стилем

За старим календарним стилем цього дня вшановують пам’ять преподобного Сергія Печерського та мучеників Сергія і Вакха.

Народне свято 20 жовтня

У народній традиції 20 жовтня відоме як Артем’їв день. За давнім звичаєм, саме цей день вважається сприятливим для заготівлі овочів на зимовий період.

Духовні настанови та заборони

Церква застерігає від негідних вчинків: уникайте розбрату, пустослів’я, заздрощів та інших гріховних проявів. Народна мудрість не радить сьогодні влаштовувати гучні святкування та укладати шлюб.

Благочестиві традиції

Оскільки святий Артемій вважається покровителем військових, цього дня особливо моляться за захисників Батьківщини та їхнє благополучне повернення. Здавна існувала традиція вшановувати військовослужбовців подарунками та виявляти особливу повагу до героїв.

Іменинники дня

Сьогодні за новим стилем святкують іменини: Артемій, Олександр, Федір, Михайло, Ірина, Павло, Леонід, Герасим, Герман, Микола, Петро та Іван.

За старим стилем день ангела відзначають: Сергій, Миколай, Марк, Юліан, Пелагея та Йосип.

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