В Одесской области побит температурный рекорд 1 апреля: какой город отличился?

Как рассказали в Дунайской гидрометеорологической обсерватории, аномальное тепло пришло с южных широт и превысило предыдущее рекордное значение в этот день.

«Температура, которая наблюдалась в Измаиле в первый день апреля, перекрыла значение максимальной температуры за данное число за весь период наблюдений. К примеру, в 1989 году в этот день было зафиксировано 26,7 градуса»,

– отметили синоптики.

Вас также может заинтересовать: Какая погода ожидается в Одессе 3 апреля

В то же время, как рассказали в обсерватории, слишком долго высокая температура в апреле не продержится: уже с сегодняшнего дня температура воздуха начнет постепенно падать, а к концу недели ожидается понижение температуры воздуха до 20-22 градусов. Также синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами, похожими на штормовые.

Напомним, в начале февраля среднесуточная температура воздуха в Одесской области превысила норму на 11 градусов.

Источник: Суспільне Одеса