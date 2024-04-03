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В Одесской области побит температурный рекорд 1 апреля: какой город отличился?

В Одесской области побит температурный рекорд 1 апреля: какой город отличился?

В понедельник, 1 апреля 2024 года, в городе Измаиле Одесской области зафиксировали рекордную температуру: столбики термометров в этот день достигли 30,2 градуса тепла.

Как рассказали в Дунайской гидрометеорологической обсерватории, аномальное тепло пришло с южных широт и превысило предыдущее рекордное значение в этот день.

«Температура, которая наблюдалась в Измаиле в первый день апреля, перекрыла значение максимальной температуры за данное число за весь период наблюдений. К примеру, в 1989 году в этот день было зафиксировано 26,7 градуса»,

– отметили синоптики.

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В то же время, как рассказали в обсерватории, слишком долго высокая температура в апреле не продержится: уже с сегодняшнего дня температура воздуха начнет постепенно падать, а к концу недели ожидается понижение температуры воздуха до 20-22 градусов. Также синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами, похожими на штормовые.

Напомним, в начале февраля среднесуточная температура воздуха в Одесской области превысила норму на 11 градусов.

Источник: Суспільне Одеса

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