Аномально теплый февраль: в Одесской области зафиксировали температурный рекорд

По словам ведущего синоптика Елены Тарнавской, на погоду в области влияет распространение циклона, который находится севернее Одесщины. В ближайшие дни в регионе сохранится плюсовая температура:

«Мы наблюдаем повышение среднедневных температур вплоть до 11-12°С. В ближайшие дни мы ожидаем также распространения теплой воздушной массы. Для февраля это аномальное тепло»,

– говорит синоптик.

Статья по теме: Погода в феврале: в Украину скоро придет аномальное тепло

По и информации Гидрометцентра, в ближайшие дни дневная температура в регионе составит:

7 февраля – 12-14°С тепла в Одессе и до 12-17°С в Одесской области;

8-9 февраля – 9-14°С, местами до 17°С со знаком «плюс»;

10-11 февраля – 10-15°С, местами воздух прогреется до 18°С.

При этом Елена Тарнавская предупреждает: эти высокие температуры будут наблюдаться преимущественно на юго-западе области. А вот в самой Одессе все эти дни будет самая низкая температура со всей области – 11-13°С.

А уже 14 февраля аномальная жара пойдет на убыль. В этот день она опустится до 9-12°С, а на следующий день, 15 февраля – до 8-11°С выше нуля.

Рекордное для февраля тепло синоптики наблюдали 16 февраля 2016 года – в тот день зафиксировали до 19,2 градуса тепла. Это абсолютный максимум за всю историю наблюдений.

Источник: Суспільне Одеса, фото Марии Котовой