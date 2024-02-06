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Аномально теплый февраль: в Одесской области зафиксировали температурный рекорд

Аномально теплый февраль: в Одесской области зафиксировали температурный рекорд

По состоянию на 5 февраля 2024 года среднесуточная температура воздуха в Одесской области превысила норму на 11 градусов. Такой аномальный для февраля температурный рекорд зафиксировали синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

По словам ведущего синоптика Елены Тарнавской, на погоду в области влияет распространение циклона, который находится севернее Одесщины. В ближайшие дни в регионе сохранится плюсовая температура:

«Мы наблюдаем повышение среднедневных температур вплоть до 11-12°С. В ближайшие дни мы ожидаем также распространения теплой воздушной массы. Для февраля это аномальное тепло»,

– говорит синоптик.

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По и информации Гидрометцентра, в ближайшие дни дневная температура в регионе составит:

  • 7 февраля – 12-14°С тепла в Одессе и до 12-17°С в Одесской области;
  • 8-9 февраля – 9-14°С, местами до 17°С со знаком «плюс»;
  • 10-11 февраля – 10-15°С, местами воздух прогреется до 18°С.

При этом Елена Тарнавская предупреждает: эти высокие температуры будут наблюдаться преимущественно на юго-западе области. А вот в самой Одессе все эти дни будет самая низкая температура со всей области – 11-13°С.

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А уже 14 февраля аномальная жара пойдет на убыль. В этот день она опустится до 9-12°С, а на следующий день, 15 февраля – до 8-11°С выше нуля.

Рекордное для февраля тепло синоптики наблюдали 16 февраля 2016 года – в тот день зафиксировали до 19,2 градуса тепла. Это абсолютный максимум за всю историю наблюдений.

Источник: Суспільне Одеса, фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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