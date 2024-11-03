В Одессе 4 ноября сильно похолодает, – прогноз

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 4 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области продолжит действовать штормовое предупреждение – ожидаются порывы северо-западного ветра. А температура воздуха может опуститься до 7-9°С.
Прогноз погоды в Одессе на 4 ноября
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью юго-западный, 9-14 м/с, утром и днем северо-западный, 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.
Температура ночью 2-4°С тепла, днем от 9 до 11°С.
Также напомним, что, по информации мэрии города, с понедельника 4 ноября в Одессе начинается отопительный сезон 2024/2025
Прогноз погоды в Одесской области на 4 ноября
По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем 7-12°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Как сообщалось, на сегодняшний день, 3 ноября, в Одессе и области было объявлено штормовое предупреждение.