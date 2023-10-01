Сентябрь-2023 в Одессе стал рекордно теплым за 130 лет

Сентябрь 2023 года в Одессе стал рекордно теплым осенним месяцем за более чем 130 лет.

Об этом сообщает погодный Телеграм-канал The Weather Lab.

По данным наблюдений синоптиков, фактическая температура этого месяца составила +21,4°С, то есть на 3,6°С выше нормы.

Таким образом был обновлен рекорд 1892 года, когда фактическая температура в сентябре достигала 20,8°С тепла.

Кроме того, отмечается, что в сентябре этого года ни разу не выпадали осадки. Так, был повторен рекорд самого сухого сентября в 1903 году.

Ранее синоптики сообщали, что уже в октябре в Украину придет существенное похолодание, и стоит быть готовыми к ранним заморозкам.

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Фото Марии Котовой