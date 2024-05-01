Новости Одессы и Одесской области

Ночная атака на Одессу: есть погибшие, пострадали жилые дома (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Ночная атака на Одессу: есть погибшие, пострадали жилые дома (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В результате ракетной атаки врага в ночь на 1 мая погибли три человека, еще трое получили ранения. Повреждены жилые дома. На месте «прилета» развернут оперативный штаб.

Об этом сообщают официальные одесские телеграм-каналы.

Глава ОВА Олег Кипер подтвердил, что враг атаковал Одессу баллистическими ракетами.

Предварительно известно, что в результате удара погибли два подростка, их убило кассетной частью ракеты.

«Дорогие одесситы! Вы видите, что у врага начались «сакральные даты». Второй день подряд он запускает по нам баллистику. Я очень прошу вас максимально быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги и оперативно двигаться в безопасные места. Это очень важно для сохранения вашей жизни и здоровья», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

В Приморском районе Одессы с утра начал работу оперативный штаб районной администрации.

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