15 сентября православные чтят святого из Бассарабии: история, традиции, именинники

Напомним, что с 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль (новой лианский), и все фиксированные даты праздников были перенесены на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие, преимущественно Украинской православной церкви, продолжают соблюдать старый (юлианский) календарь.

Церковный праздник 15 сентября по новому стилю

15 сентября по новому церковному календарю (28 сентября по старому) — день, когда церковь чтит память святого великомученика Никиты Готфского.

Никита жил в IV веке в Бессарабии, и его жизнь была тесно связана с большим преобразованием того времени – распространением христианства среди языческих племен. Родившийся в племени готов, он принял христианскую веру около 325 года и с большим рвением начал проповедовать новое учение среди своих соотечественников. Однако это не осталось незамеченным для языческих властей. Возвращение к власти жестокого вождя Афанариха стало роковым для Никиты — ему пришлось пройти из-за тяжелых испытаний, поскольку Афанарих пылал ненавистью ко всему христианскому. Несмотря на пытки и попытки заставить его отречься от веры, Никита остался несокрушимым в своей преданности Христу. Наконец, он был казнен — сожжен на костре в 372 году. Однако, по преданию, пламя не задело его тело, и святые останки были похоронены в Киликии (на территории современной Малой Азии).

Место его погребения стало очагом чудесных исцелений. Часть мощей впоследствии была перенесена в Константинополь, а другая часть нашла свое убежище в сербском монастыре Высокие Дечаны.

Православный праздник 15 сентября по старому стилю

В этот день по старому календарю (28 сентября по новому) церковь также отмечает память пострадавшего за христианскую веру мученика Маманта, а также преподобных Антония и Феодосия Печерских — основателей Киево-Печерской Лавры. Этот день богат народными обычаями, запретами и приметами, которые сохранились с давних времен.

Народные приметы и запреты на 15 сентября

В народе этот день известен как «Никита Гусятник». Именно в это время начинали охоту на диких гусей, а также забивали домашнюю птицу для зимних запасов. Крестьяне верили, что 15 сентября не стоит заниматься уборкой дома — можно случайно «вымести» собственную удачу. Также нежелательно занимать вещи соседям или хвастаться своими успехами — народ верил, что это приведет к потере благополучия.

Что можно делать 15 сентября

Верующие обращались к святому Никите с молитвами о защите от злых людей, преследователей и врагов. Этот день также считался благоприятным для добрых дел – помощи нуждающимся, милостыне или уходу за беспризорными животными. Традиционно на столе этого дня должен был быть запеченный гусь, который символизировал достаток и благословение дома.

Именины 15 сентября

По новому календарю в этот день именины отмечают Андрей, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Семен, Степан, Федот и Яков.

По старому стилю именины празднуют Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор и Филипп.