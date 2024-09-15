15 вересня православні вшановують святого з Бассарабії: історія, традиції, іменинники

Нагадаємо, що з 2023 року Православна церква України перейшла на новий календарний стиль (новоюліанський), і всі фіксовані дати свят були перенесені на 13 днів раніше. Проте деякі віряни, переважно Української православної церкви, продовжують дотримуватися старого (юліанського) календаря.

Церковне свято 15 вересня за новим стилем

15 вересня за новим церковним календарем (28 вересня за старим) — день, коли церква вшановує пам’ять святого великомученика Микити Готфського.

Микита жив у IV столітті в Бессарабії, і його життя було тісно пов’язане з великим перетворенням того часу — поширенням християнства серед язичницьких племен. Народжений у племені готів, він прийняв християнську віру близько 325 року і з великим завзяттям почав проповідувати нове вчення серед своїх співвітчизників. Однак це не залишилося непоміченим для язичницької влади. Повернення до влади жорстокого вождя Афанаріха стало фатальним для Микити — йому довелося пройти через тяжкі випробування, оскільки Афанаріх палав ненавистю до всього християнського. Попри катування і спроби змусити його зректися віри, Микита залишився незламним у своїй відданості Христу. Врешті, його було страчено — спалено на вогнищі в 372 році. Однак, за переказами, полум’я не зачепило його тіла, і святі останки було поховано в Кілікії (на території сучасної Малої Азії).

Місце його поховання стало осередком чудесних зцілень. Частину мощей згодом перенесли до Константинополя, а інша частина знайшла свій притулок у сербському монастирі Високі Дечани.

Православне свято 15 вересня за старим стилем

У цей день за старим календарем (28 вересня за новим) церква також відзначає пам’ять мученика Маманта, що постраждав за християнську віру, а також преподобних Антонія і Феодосія Печерських — засновників Києво-Печерської Лаври. Цей день багатий на народні звичаї, заборони та прикмети, що збереглися з давніх часів.

Народні прикмети та заборони на 15 вересня

У народі цей день відомий як “Микита Гусятник”. Саме цього часу починали полювання на диких гусей, а також забивали домашню птицю для зимових запасів. Селяни вірили, що 15 вересня не варто займатися прибиранням оселі — можна випадково “вимести” власну удачу. Також небажано було позичати речі сусідам або хвалитися своїми успіхами — народ вірив, що це призведе до втрати благополуччя.

Що можна робити 15 вересня

Віруючі зверталися до святого Микити з молитвами про захист від злих людей, переслідувачів і ворогів. Цей день також вважався сприятливим для добрих справ — допомоги нужденним, милостині або догляду за безпритульними тваринами. Традиційно на столі цього дня мала бути запечена гуска, яка символізувала достаток і благословення дому.

Іменини 15 вересня

За новим календарем цього дня іменини відзначають Андрій, Віссаріон, Герасим, Григорій, Дмитро, Євдокія, Іван, Ігнатій, Йосип, Леонід, Людмила, Макар, Максим, Марія, Микита, Микола, Петро, Порфирій, Семен, Степан, Федот і Яків.

За старим стилем іменини святкують Анатолій, Антон, Богдан, Василь, Віктор, Володимир, Юхим, Іван, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Федір і Пилип.