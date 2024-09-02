Какие церковные праздники отмечают 2 сентября и почему сегодня запрещена яркая одежда

С 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все фиксированные даты праздников были перенесены на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие, преимущественно Украинской православной церкви, продолжают соблюдать старый календарь.

Церковные праздники по новому стилю

День памяти мученика Маманта

2 сентября по новому церковному календарю, который отвечает 15 сентября по старому, отмечается день памяти мученика Маманта и преподобных Антония и Феодосия Печерских, основателей Киево-Печерского монастыря.

Мамонт родился около 259 года в семье христиан Феодота и Руфины. По их вере родителей бросили в тюрьму, где они вскоре умерли. Маленького Маманта взяла под опеку благочестивая вдова, воспитавшая его в христианских традициях.

С юных лет Мамант начал проповедовать христианство и обратил в веру многих своих сверстников. Поэтому его схватили и привели на суд. Однако из-за его знатного происхождения пыток не было. Император Аврелиан, тогда правивший, пытался убедить юношу отказаться от веры, но безуспешно. В результате, император разрешил истязать Маманта, но в его судьбу вмешался ангел, приказавший ему спрятаться на высокой горе в пустыне у Кесарии. Там Мамонт построил церковь и продлил свою жизнь. По преданию, у него был дар от Бога: пустынные звери приходили к нему и слушали Евангелие. Питался Мамант молоком диких коз, а сыр раздавал бедным. Впоследствии императорские воины снова нашли его, подвергли пыткам, и наконец святой мученик Мамант умер.

День памяти преподобных Антония и Феодосия Печерских

2 сентября по новому стилю отмечается день памяти преподобных Антония и Феодосия Печерских. Еще при жизни эти святые были уважаемыми людьми, к их мудрости прислушивались даже правители.

Преподобный Антоний Печерский, основатель Киево-Печерской лавры, родился в начале XI века в городе Любеч возле Чернигова. После крещения он получил имя Антипа. В юности Антоний отправился на святую гору Афон, где принял постриг в монастыре и несколько лет прожил в пещере возле обители. По приказу игумена он вернулся в родной край, чтобы привезти туда афонские традиции монашества. В то время в Киеве уже существовало несколько греческих монастырей, но Антоний избрал для себя жизнь отшельника в пещере возле села Берестово. Его аскетическая жизнь привлекала внимание многих людей, и со временем к нему стали приходить за советом и благословением. Первым его последователем стал иерей Никон, а вторым преподобный Феодосий из Василева (ныне Васильков) под Киевом.

Когда количество монахов увеличилось, Антоний отправился в другую пещеру, а руководство монастырем передал Феодосию, введшему в монастыре устав Константинопольского Студийского монастыря. Согласно ему, монахи вели общую жизнь, начиная каждое дело с молитвы. Сам Феодосий был примером во всем: носил воду, рубил дрова, пик хлеб. Он также был очень милосерден – в монастыре он обустроил приют для бедных и больных, выделяя на их содержание десятину от монастырских доходов. Кроме того, каждую субботу он отправлял хлеб заключенным. Феодосий также известен своими произведениями: два наставления к народу, десять к монахам, два послания к великому князю Изяславу и две молитвы.

Число монахов постоянно росло, и впоследствии был построен наземный монастырь и Успенский собор. Киево-Печерский монастырь, основанный Антонием и Феодосием, стал образцом для других монастырей. Из его стен вышли известные архипастыри, проповедники веры и писатели.

Церковный праздник 2 сентября по старому стилю

Ранее издание «Одесская Жизнь» рассказывало о церковном празднике, который отмечается в этот день по старому календарному стилю — день памяти пророка Самуила.

Народный праздник 2 сентября

В народном календаре 2 сентября известен как праздник Мамонтия Овчарника, получивший название из-за того, что святой ухаживал за дикими козами и овцами.

Что нельзя делать 2 сентября

2 сентября, как и в другие дни, Церковь не одобряет брани, злословие, злобу, сплетни, осуждение, зависть, жадность, месть и отчаяние. Грехом считается отказ в подаянии.

Народные верования советуют в этот день не начинать новых дел во избежание неудач. Также не следует носить яркую одежду – считается, что это может привлечь взгляд недоброжелателей.

Что можно делать 2 сентября

В этот день молятся преподобным Антонию и Феодосию Печерским, прося мира, благополучия, исцеления от болезней и защиты от бед. Святого Мамонта считают покровителем овец и коз, у него просят заспособности от диких зверей.

Традиционно в этот день убирают в сараях, хлевах, пастухах, а также копают поздний картофель. Этот день считается благоприятным для свадьбы.

2 сентября — именины сегодня

Именины в этот день празднуют по новому стилю Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Филипп.

По старому стилю именины отмечают Виктор, Максим, Тимофей, Владимир, Иван, Федор.