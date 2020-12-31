Все в уходящем году было, мягко говоря, не очень. Планы срывались, доходы падали, а меры по борьбе с коронавирусом казались страшнее самой болезни. Но что точно было на высоте – так это спасительный юмор, с которым мы реагировали на происходящее. Шутили так обильно и яростно, что даже хронологию событий прошедшего года лучше всего восстанавливать по шуткам, карикатурам и мемам. Смотрите сами!

Коронавирус: «Ты помнишь, как все начиналось…»

К первым сообщениям о новом китайском вирусе мы отнеслись более чем легкомысленно. Популярная шутка начала зимы: «Коронавирус – это ненадолго, потому что сделано в Китае». Тогда мы еще советовали друг другу выучить пару китайских фраз, чтобы, чихнув в забитой маршрутке или в очереди, тут же отвоевать себе свободное место.

Злосчастная мышь, якобы съеденная каким-то китайцем и породившая вирус, была обсмеяна со вкусом. Некоторые, изучив живую летучую мышь, заверяли: тот, кто догадался это съесть, был болен еще до коронавируса!

Тогда же появились первые анекдоты про тещу, зять которой внезапно расщедрился на турпутевку в Китай. И веселые советы о том, что посылки из Китая лучше теперь получать в противогазе.

И шутка про знакомого китайца, который советует подождать и не заражаться COVID-19, так как в сентябре выйдет новая версия COVID-20.

Посыпались первые больничные анекдоты, в которых госпитализация зараженных примерялась к нашим реалиям.

– Как там наш больной с подозрением на коронавирус?

– Положили в отдельную палату и кормим печеньем.

– Почему печеньем?

– А в щель между полом и дверью больше ничего не пролазит.

А потом вирус добрался до Европы, породив диалоги вроде:

– У тебя коронавирус?

– Да.

– Из Китая?

– Обижаешь, чистая Италия!

Не гречкой единой…

К марту запахло жареным и в наших краях. Предприимчивые массово бросились закупать маски и антисептики, а остальные – привычную гречку и туалетную бумагу.

«Всех мучает вопрос, почему люди покупают именно гречку, – комментировали шутники. – Ответ простой: рис из Китая, а макароны из Италии».

Другие мрачно замечали: «Зря вы покупаете гречку и сахар! Покупайте патроны. У кого будут патроны, у того будут и гречка, и сахар!».

Третьи наивно интересовались: «Подскажите, какое вино к гречке больше подходит?».

Самым популярным фото в соцсетях стал вид себя любимого на фоне груд драгоценных рулонов туалетной бумаги. С подписями в духе: «На рынке ценных бумаг лидирует туалетная».

А самой популярной поэтической цитатой надолго стало «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку» Бродского и переделки его на злобу дня:

«Не выходи из комнаты. Жизнь это не гонка. Зачем тебе солнце, если есть удаленка? За дверью бессмысленно все (особенно возглас счастья). Только за гречкой – и сразу же возвращайся».

Карантин не приходит один

Введение строгого карантина в стране породило новый шквал шуток. Мы философствовали: «Плюс карантина – теперь вы знаете, как чувствуют себя животные в зоопарке».

Мы сравнивали: «2019: – Что ты все за компьютером своим? Сходил бы, погулял по улице, бабушку проведал, она старенькая уже. 2020: – Все за компьютером своим сидишь, умница – и нечего на той улице делать – молодец, что к бабушке не ездишь, она старенькая уже!».

Мы заново узнавали друг друга: «На карантине разговорился с женой. Оказалось – нормальная баба!».

Мы скучали от безделья: «Весело сидеть на карантине, но не понятно: почему в одной пачке гречки 2082 крупинки, а во второй – 2947?».

Потом мы встревожились, заметив, что длительное сидение дома (у кого с работой на удаленке, а у кого и с вынужденным бездельем) совсем нас не красит.

На фоне закрытых парикмахерских у мужчин появились фото страшных причесок под общим названием «жена постригла», а у женщин – шутки про то, что в 2020-м году ведьму можно распознать по тому, как она не толстеет на карантине.

Коты в забавных мемах требовали, чтобы хозяева, наконец, ушли на работу. А собаки, ставшие легальным поводом находиться в парке, изнемогали от бесконечных прогулок.

В новостях стали появляться анекдотичные заголовки о том, как полиция накрыла очередной подпольный детский сад или подпольщицу-маникюршу.

В разделе международных новостей всплыл арестованный чех, который не соблюдал карантин и целых три дня ходил по городу в костюме дерева.

А затем коронавирусом начали заболевать знаменитые люди: актеры, певцы, политики, главы государств. О них мы тоже не забывали шутить, и досталось даже бедному наследному принцу Чарльзу, выздоровление которого встретили словами «и эта корона прошла мимо, да?».

Переустановите 2020-й. Эта версия с вирусом!

Впрочем, как бы ни был страшен вирус, но человек ко всему привыкает. Миновал строгий карантин, маски и антисептики вошли в привычку, а «корона» стала частью реальности.

«Вы планируете куда-то этим летом? В июне и в июле будем сидеть

дома, а в августе планируем выйти в магазин», – шутили в конце весны.

– В вашем резюме есть пробел. Что вы делали в 2020-м году?

– Мыл руки, – стали шутить ближе к концу года.

Появились полушуточные объявления:

«Всем, кто жалуется, что вкус шаурмы изменился: это потому, что работники теперь моют руки. Просьба отнестись с пониманием!».

«Руки нужно мыть не 20 секунд, а 20 минут. Водоканал».

«Внимание: в фильме содержатся сцены рукопожатий, прикосновений к лицу и пребывания на улице без уважительной причины!».

Из наших ироничных фраз родились новые анекдоты: «Вы не боитесь умереть от коронавируса? У меня кредит, меня откачают».

«Впервые в жизни протираю бутылку водки спиртом».

«Так, мыть руки научились. Нужен еще какой-то вирус, чтобы включать

поворотники».

«Наступило время, когда запах спирта на собеседовании вызывает доверие и уважение».

«Вчера вечером в отделение банка ворвались люди без масок, и, угрожая звуками, похожими на кашель, забрали у кассиров деньги».

Мужчины заявили, что ковид разносят женщины, потому что ни один нормальный мужик с температурой 36,7 на улицу не выйдет. А женщины заметили, что состоятельных кавалеров теперь легко вычислить по тому, что на входе в магазин они надевают новую маску, а на выходе – выбрасывают ее.

Стихи. И сказки. И Кличко

Добрался коронавирус и до сказок, породив «Сестрицу Удаленушку и братца Диванушку» и «Колобок на новый лад», который «и от бабушки ушел, и от дедушки ушел. Ото всех ушел и сидит в самоизоляции, потому что он – сознательный кусок теста!».

Эпидемия вдохновила поэтов на создание шедевров:

От шизофрении есть немалый прок,

и на карантине я не одинок.

У участковых терапевтов

лишь два вопроса для больных:

зачем приперся с пустяками

и где ж ты раньше был, родной.

Не отстала и народная мудрость: «Хорошо чихает тот, кто чихает последним», «Любишь кататься – люби и масочки носить», «А ВОЗ и ныне там…».

Не остался в стороне и любимый герой современных анекдотов – киевский мэр. Сперва появилась история про пресс-конференцию Кличко, на которой он сообщает:

– Тесты на коронавирус мы уже закупили. Хорошая новость: вопросы не сложные!

А затем родился и шуточный диалог:

– Алло! Можно заказать у вас сто мотков изоленты, мне для самоизоляции, срочно…

– Виталий Кличко, это вы?!

Вирус на папирус

Шутки шутками, но что будет дальше? По-видимому, должна появиться действующая вакцина. Вот уже появилась российская, про которую шутят, что она оказалась в 5 раз эффективнее «новичка». Другие шутники советуют испытывать ее сперва на правительстве. Если они выживут – вакцина безопасна, а если умрут, то страна будет в безопасности.

Еще уверяют, что украинские ученые тоже пытаются создать вакцину от коронавируса, но всякий раз у них получается самогон (в другой версии – у бедных узбекских ученых то и дело выходит не вакцина, а плов). Впрочем, об уровне доверия к Минздраву можно судить по анекдотам вроде:

– Вирус, вирус, запишись на папирус! С папируса на флешку, с флешки на Олежку, с Олежки на Якова, с Якова на всякого. Произнеси это три раза – и защитишься от вируса.

– Простите, а вы точно наш новый министр здравоохранения?».

Еще шутят, что если на первой волне пандемии врачи пытались убедить нас, что коронавирус существует, то на второй волне пандемии уже мы пытаемся убедить врачей, что существуют и другие болезни!

А на вопрос, когда можно будет уверенно сказать, что пандемия коронавируса прошла, лучше всех отвечает одесский Рабинович:

– Таки смотрите объявления. Как только станут появляться «Продам туалетную бумагу и гречневую крупу. Дешево. Спросить Марью Ивановну», считайте, что опасаться больше нечего.

Тая Найденко

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