Коронавирус 6 апреля: Одесская область снова вышла в лидеры по количеству заболевших

Коронавирус: Степанов пронозирует существенный рост заболеваемости Заболеваемость COVID в Украине может вырасти до 25 000 случаев в сутки. Такие показатели могут быть в ближайшие две недели. ПОДРОБНЕЕ

За сутки на Одесчине не сделали ни одной прививки от COVID-19 В Одесской области за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса. Всего в регионе привиты 8 990 человек, информирует система Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). ПОДРОБНЕЕ