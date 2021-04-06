Коронавирус 6 апреля: Одесская область снова вышла в лидеры по количеству заболевших

В Одесской области за минувшие сутки, по данным на утро вторника, 6 апреля, выявили 1 436 новых случаев коронавируса.
Это самый большой показетель по стране, информирует система мониторинга СНБО. В тройке лидеров также Киев и Львовская область.
За сутки в Одесской области от коронавируса умерли 24 человека, 296 – выздоровели.
В целом по стране за минувшие сутки заразились коронавирусом 13 276 человек. Умерли 430 человек и 10 240 человек выздоровели.
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