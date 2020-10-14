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Коронавирус 14 октября: в Одесской области плюс 5 умерших за сутки

Коронавирус 14 октября: в Одесской области плюс 5 умерших за сутки

По состоянию на утро среды, 14 октября, в Украине выявлено 5590 новых случаев коронавируса COVID-19. В Одесской области число зараженных выросло до 17 349 человек. Это на 302 случая больше, чем сутками ранее.

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Согласно данным мониторинга СНБО Украины, за сутки от COVID-19 умерли 5 жителей Одесчины (всего с начала эпидемии таковых 265). Выздоровели от коронавирусной болезни 62 человека (всего 2853). 14 231 жителей Одессы и области продолжают болеть.

Как сообщала «Одесская жизнь», карантин в Украине продлили до 31 декабря 2020 года. Кроме того, в Кабмине решили его усилить.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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