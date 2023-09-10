Урожай большой, но какой будет цена хлеба?

Вот, ей-богу, возрадовался! Если бы это случилось в доисторические времена, именуемые сегодня «тоталитаризмом» и «застоем», то тамошние начальники — в виде секретарей обкомов — готовили бы дырочки на лацканах пиджаков под награды.

Ну а главному по Одесской области в те годы сулила бы «Золотая звезда Героя Соцтруда»! Цитирую статистику: «Самый большой намолот остается за Одесчиной — 3,2 миллиона тонн. Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельницкой области — 64,5 центнера с одного гектара».

Между тем каждый день, заходя в торговые центры или просто «булочные», наблюдаю, как периодически меняются ценники. Такое впечатление, что весь персонал занят перепиской цифири. Впрочем, с хлебом и хлебобулочными изделиями картина иная. Цены растут. Но чаще всего на булочки и кондитерские изделия. На «белый» и «ржаной» тенденция к увеличению присутствует, но чувствуется боязнь продавцов и производителей попасть под прицел контролирующих органов.

Напоминаю: «Кабинет министров Украины установил ценовые ограничения на социально значимые продукты, к которым относится и хлеб. Однако это касается только одного сорта — пшенично-ржаного, и максимальная наценка не может быть выше 10 процентов».

Вот на этой детали стоит остановиться. И пекари, и продавцы, дабы заработать лишнюю гривну, совершенно спокойно могут придумать новые сорта хлеба, не входящие в этот самый запрет Кабмина.

А между тем берусь утверждать, что рано или поздно, но «хлебникам» придется повышать цены даже на «запретные» сорта. Почему?

С 1 июля 2023-го вернули довоенные налоги на автомобильное топливо. Плюс дорожает нефть, в результате стоимость дизеля уже подскочила на 5-7 гривен и продолжает расти. Добавлю рост тарифов на электроэнергию для промышленников, а хлеб в основном выпекают эти самые электропечи. Работники требуют увеличения заработной платы в связи с ростом инфляции. Еще добавилась проблема логистики плюс нехватка водителей, которые тоже требуют денег.

В такой ситуации вполне резонны аргументы пекарей, когда они заводят речь о пересмотре цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

Я понимаю аграриев, которые вывозят зерно за рубеж. Вот, читаю статистику на последние числа нынешнего августа: «На данный момент тонна продукции стоит 190 долларов, хотя еще несколько недель назад фермерам предлагали 180 долларов». То есть всего лишь за семь дней цена тонны зерна выросла на 10 «баксов»! Кто же устоит от таких деньжищ?

Ясно, что человеку, кроме хлеба, надо кушать мясо, пить молоко, поглощать в огромном количестве фрукты и овощи. Словом, нормально питаться. Но это понятно в годы, когда вокруг мир. Когда ты получаешь высокую зарплату, а твои старики — большую пенсию. Во всяком случае, в годы более-менее благополучные.

А сегодня за окном война. И я не могу твердо ответить себе на вопрос: а надо ли увеличивать экспорт продовольствия? Может, повременим?

У нас и так 41 процент от зарплаты уходит на еду. На это мы тратим больше, нежели жители Пакистана или Эфиопии, а это далеко не самые богатые государства мира.

Авторская колонка Игоря Розова