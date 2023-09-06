На какие продукты и как сильно вырастут цены уже этой осенью

Правительство сократило список социально значимых продуктов, цены на которые регулировались Распоряжением «О мерах по мониторингу и анализу цен и состояния товарных рынков» № 711-р от 12 января 2022 года. Как могут измениться цены на продукты в ближайшее время?

Список сократили, а наценку увеличили

Власти решили, что без сливочного масла, макарон и сахара мы можем обойтись, и исключили эти продукты из списка социально значимых. А это значит, что продавцы смогут ставить на стоимость этих продтоваров любую наценку.

По-прежнему правительство будет регулировать цены на: муку пшеничную высшего качества, молоко пастеризованное 2,5% жирности в пленочной упаковке, хлебобулочные ржано-пшеничные изделия, куриные яйца первой категории, куриные тушки, подсолнечное рафинированное масло. Вместе с тем наценку на стоимость этих товаров продавцам разрешили повысить до 10%. Раньше ее граничный уровень составлял 5%.

Почему продукты могут подорожать?

По мнению экспертов, уже в сентябре цены на некоторые продукты поднимутся. И будут расти до конца года. Объясняется это значительным повышением себестоимости практически всех продтоваров. Станут дороже продукты и из-за роста инфляции, которая к концу года ожидается на уровне 7% — 11%. К тому же на конечной цене в супермаркетах отразится подорожание горючего и рост накладных расходов торговых сетей.

Крупы и мука

По прогнозам экспертов, нам нужно приготовиться к росту цен на муку и почти все виды круп. Уже в конце сентября они подорожают, как минимум, от 3% до 9%. А вот на гречку значительного повышения цены ожидать не стоит. Спрос покупателей на нее аграрии смогли удовлетворить еще прошлой осенью. К тому же — увеличили посевные площади на 15%. Поэтому цена гречки составит 44 – 45 гривен за килограмм.

Яйца

Могут подняться цены и на яйца. В прошлом году этот продукт был рекордсменом подорожания. Тогда обычные яйца невозможно было купить дешевле 70-80 гривен за десяток. Причина – уменьшение поголовья из-за военных действий и подорожание электроэнергии.

Сейчас цена на яйца снизилась примерно до 40 гривен. А в октябре вновь следует ожидать подорожания. На стоимость повлияет традиционное сезонное понижение предложений. К тому же, если энергетическая инфраструктура вновь окажется под обстрелом, птицефабрики будут вынуждены использовать генераторы. А это гораздо более дорогой источник электроэнергии. Поэтому в середине осени вполне вероятно, что за десяток яиц придется платить 60-70 гривен. Но есть и хорошие новости – поголовье кур-несушек постепенно восстанавливается по сравнению с прошлым годом.

Мясо

Еще один продукт, которому прогнозируют подорожание – мясо. По данным Государственной службы статистики Украины, сегодня цены на свинину в среднем составляют 196, 4 гривны, на курятину – 90, 37 гривны, говядину – 223, 52 гривны. К середине осени мясо поднимется в цене примерно на 4-5%. Причина – повышение стоимости электроэнергии и топлива, подорожание зерновых и масличных культур, которые составляют основу комбикорма для скота и птицы. И, вместе с тем, – неизменно высокий спрос на мясопродукты.

Молочка

Осенью может вырасти стоимость молочной продукции. Причины – рост закупочных цен и нехватка сырья. Молочная отрасль в нашей стране была наиболее развита в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. С начала войны россияне расстреляли большую часть ферм – объем производства молока сократился. К тому же произошло нарушение поставок между фермами, перерабатывающими предприятиями и торговыми сетями.

Сегодня в среднем за литр молока просят от 32 гривен. В дальнейшем молочка может подорожать на 3-4%.

Борщевой набор

Стоимость борщевого набора существенно не изменится.

Средняя цена лука может составить к концу осени 20-30 гривен. Сейчас средние цены на этот продукт колеблются в пределах 14-20 гривен.

Что касается моркови, то сейчас ее продают по 10–14 гривен. А до конца осени цена на морковь может вырасти до 25 гривен. Цены на свеклу от прошлогодних существенно отличаться не будут – до 14 гривен. Предложений этого продукта на рынке достаточно.

Стоимость картофеля, прогнозируют эксперты, в сентябре будет самой низкой за этот год — 6,5-7 гривен. Капуста может подешеветь до 10 гривен.

Чем советуем запастись

Опытные хозяйки летом всегда делают заготовки на зиму. Война в «заготовительную кампанию» внесла свои коррективы. После опыта длительных осенне-зимних блекаутов от заморозки продуктов впрок лучше отказаться.

Фрукты, ягоды, овощи, грибы и зелень можно засушить.

Огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, перец, компоты и варенья – законсервировать.

Лук и чеснок перед хранением нужно просушить.

Картофель разделить на тот, что нужно съесть в первую очередь, и тот, что может полежать. Если нет кладовой, хранить его лучше на балконе, периодически проветривая. А в случае морозов придется занести в дом.

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