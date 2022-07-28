«Одесская жизнь» в блогах: Спасение утопающих – дело рук самих утопающих?

Областная военная администрация постоянно напоминает, чтобы мы не игнорировали сигналы воздушной тревоги, и объясняет, что «для вжиття заходів захисту є усього декілька хвилин».

Вот меня интересует: «декілька хвилин» это сколько? Хотелось бы, чтобы военные расшифровали эти временные рамки. Ведь, например, кое-где в спальных районах до убежища идти далеко не пять минут. А если человек пожилой и быстро идти не может, а если не успел добежать до укрытия за «декілька хвилин»? Что делать в таком случае, тем более что иногда у нас нет и этих нескольких минут.

Впрочем, вопрос нашей безопасности не только в этом. Например, по новому закону, при звуках воздушной тревоги магазины должны прекращать торговлю, а покупатели отправляться в бомбоубежище. Однако люди, которых выпроваживают на улицу, «кучкуются» под магазином и в убежище не торопятся. Видимо, у них, как у кошек, девять жизней, и их ничему не научили трагедии в Кременчуге и Виннице. Но так как персонал магазина тоже должен прятаться в укрытии, может быть, администраторам взять на себя дополнительную обязанность заодно провожать в ближайшее убежище и покупателей?

В некоторых торговых центрах пытаются помочь посетителям и вывешивают планы, где указано, как пройти в бомбоубежище. Однако руководство ТЦ при этом не задумывается о том, что пока люди будут разбираться с планом, бомбоубежище им уже может не понадобиться. А многие так и вообще не ориентируются по плану. Например, я – нормальная женщина с нормально развитым топографическим кретинизмом, и все эти стрелочки и загогулинки на планах мне ни о чем не говорят. Тут на улице не всегда сориентируешься, что уж говорить про план!

Что касается Привоза – одного из самых популярных мест для одесситов и гостей, то это повод для отдельного обсуждения. Скажу только, что в субботу разрывы ракет здорово напугали посетителей рынка, и счастье, что не началась паника, иначе страшно даже представить, чем бы это закончилось на переполненном базаре. Во времена оные, и я это прекрасно помню, в городе повсеместно вывешивали указатели – стрелки с надписью «Бомбоубежище». Может быть, стоило бы озаботиться этим и руководству рынка? Неужели трудно повесить указатели, как пройти в бомбоубежище, или, в крайнем случае, периодически объявлять адреса укрытий по громкоговорителю, чтобы люди знали, куда бежать? Или для руководства Привоза это слишком дорогое удовольствие?

В общем, вопросов ко всем, кто ответственен за нашу безопасность, возникает очень много. И очень хотелось бы получить на них ответы, потому что от них зависит наша жизнь.

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