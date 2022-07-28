Пользуются ли одесситы бомбоубежищами во время тревоги – опрос (видео)

Война в Украине длится уже больше пяти месяцев. Согласно карте воздушных тревог, с 25 февраля в нашем регионе сирена прозвучала более 320 раз, а сигнал в общей сложности длился больше 11 дней! В последнее время ракетные удары по области участились. Одесская ОГА выпустила специальную методичку, где напомнила, как вести себя при сигнале опасности. Но многие одесситы до сих пор продолжают относиться к сиренам несерьезно. «Одесская жизнь» поговорила с горожанами во время воздушной тревоги и узнала, кто из них спускается в бомбоубежища.

…Пять часов вечера. ТЦ «Афина» на Греческой площади. Сирена гудит уже минимум минут 15, но безмятежные одесситы продолжают ходить по улице. Часть из них сидит около торгового центра. Магазин на время тревоги закрыли, а объявление на его дверях гласит, что ближайшее бомбоубежище находится прямо под зданием, в паркинге. Однако спускаются туда немногие.

Одессит Дмитрий объясняет это просто: «Я никогда не спускаюсь в бомбоубежища, не вижу смысла. Потому что если прилетит, то прилетит, а если не прилетит, то не прилетит. Я знаю, где есть укрытия, но идти туда не хочу».

На лавочке неподалеку от паркинга сидят две школьницы Анна и Дарья. Говорят, в бомбоубежище спускались, но рядом с ним курили. Из-за дыма пришлось выйти обратно на улицу. «Но дома с родителями я часто спускаюсь в паркинг, – добавляет Анна. – У меня младшая сестра есть, поэтому мы спускаемся: закрываем окна, берем тревожный рюкзак, документы, берем с собой воду, какую-то, еду».

Еще одна пожилая женщина – Татьяна – отчаянно пытается попасть внутрь ТЦ, но ее не пускает охранник. На наш вопрос, почему она не в паркинге, Татьяна раздраженно отвечает: «Мне сметана нужна, а не эти ваши тревоги».

И все же в бомбоубежище под «Афиной» достаточно много людей, в общей сложности человек 50. Большая часть из них – работники торгового центра, но есть и прохожие.

Одна из них – Ольга – говорит, что редко спускается в укрытия, однако, если она находится в общественных местах, то старается соблюдать правила безопасности. Ольга добавляет: «Иногда даже сама охрана возле торговых центров приглашает зайти в паркинг. Меня звали возле ТЦ KADORR на Екатерининской. Многие стоят возле бомбоубежища, но этого я совсем не понимаю. Это странно».

Одна из работниц «Афины» – администратор местного кафе Марина – объясняет: «Когда включается сигнал воздушной тревоги, мы просим всех посетителей пройти в укрытие и люди заходят – все-таки центр, страшно, везде стекло. В паркинге у нас есть вода, кофе. Все работники всегда спускаются вниз». Марина вспоминает день, когда ракеты попали в Одесский морской торговый порт: «Когда в тот день были прилеты, убежище было забито битком. Много людей плакали, была сильная паника».

«Одесская жизнь» напоминает, что соблюдение правил безопасности во время воздушной тревоги может спасти вам жизнь. Берегите себя и своих близких!

Ранее мы рассказывали, как реагируют на сигнал воздушной тревоги работники и посетители одесского «Эпицентра» на Овидиопольской дороге.

Фото: скриншот с видео