Концерт на костях, пути в телевизоре и тысячи искалеченных украинских судеб и жизней

«Болотный праздник»

Сколько еще продлится этот ужас? Неизвестно. Мы надеялись, что освобождение наших восточных и южных областей состоится к осени 2023 года. Не произошло… Не суждено… Сотни тысяч наших соотечественников до сих пор находятся под гнетом оккупантов или вынуждены скитаться по разным местам Украины и зарубежья, оставив свои дома на подконтрольной россии территории. В их домах расположился враг, подлый и циничный, главным аргументом которого является оружие.

У нас – горе, а «на болотах» – «праздник». 30 сентября в 2022 году в Москве, на Красной площади, состоялся концерт-митинг под названием «Россия, Донбасс, «Новороссия» всегда вместе». Исполнители — Лепс, Машков, Долина, Расторгуев и другие приспешники кремлевского режима. Они читали стихи, пели песни, а ведущие брали интервью у воинов так называемой СВО, которые цинично рассказывали об «освобождении» украинских городов, на самом деле увлекая их, убивая людей и разрушая дома.

“Владимир Васильевич меняет профессию”

Не обошлось без путина. На концерте его не было, но в пропагандистском телевизоре он появился. Вид у него был зловещий и смешной. Он нахмуривал брови, морщил лоб, пытался быть грозным. Чем-то напоминал Ивана Васильевича Буншу из комедии «Иван Васильевич меняет профессию», где Бунша временно исполнял обязанности царя Ивана Грозного.

“Не верю!”

Российский вождь или его двойник говорил чепуху. Он читал текст с суфлера, а лицо мимики свидетельствовало, что он сам не верит ни одному своему слову. Это была очередная актерская игра, на которую Станиславский бы отреагировал: «Не верю!».

Басни о несуществующей «Новороссии»

Президент России поздравил всех с «праздником» — днем ​​«воссоединения с россией «донецкой и луганской народных республик», Запорожской и Херсонской областей, назвав это событие «судьбоносным», забыв, что эти территории были захвачены вооруженным путем. Он вспомнил «восемь лет постоянных обстрелов и блокады Донбасса», не уточняя, кто это совершал. Президент, рожденный в советском союзе, вспомнил о гнетении жителей «Новороссии», используя название южноукраинских земель времен российской империи. Нынешняя Украина является правопреемником УССР, где «Новороссии» не существовало.

О вооруженном государственном перевороте… в Москве

По словам Путина, жители оккупированных территорий выступили против вооруженного государственного переворота, намекая на события в Украине в феврале 2014-го, когда из Киева скрылся янукович, а Верховная Рада конституционным большинством возложила обязанности на председателя Верховной Рады. Народные депутаты голосовали карточками, а не автоматами, и украинское войско не выступило против власти. Вооруженный переворот был в Москве в октябре 1993-го, когда российская армия стреляла по зданию парламента из танков. Так где действительно произошел вооруженный государственный переворот? В России в октябре 1993-го или в Украине в феврале 2014-го?

Откуда взялся «неонацистский режим»?

Путин забыл вспомнить свой призыв к государственному перевороту в начале вторжения 2022 года. Он утверждает, что жители оккупированных областей дали отпор «неонацистской диктатуре», не объясняя, где она существует и почему Россия является «исторической родиной» украинцев. Неонацистская диктатура – ​​вымышленное понятие. Нацистская диктатура была только в Германии 1933-1945 годов. Неонацизм возник после Второй мировой как движение за восстановление нацизма. В Украине у власти нет людей с такими взглядами, а Россия вторглась с нацистской символикой.

«Своих» не бросаем, а убиваем

Путин солгал, заявив о попытке мирно разрешить конфликт. Он намекнул на Минские соглашения, заключенные после вторжения в 2014 году, когда Россия отрицала свое участие. Позже Путин признался в использовании регулярной армии в Крыму. На самом деле тысячи украинцев погибли от российского оружия с 2014 года, особенно после полномасштабного вторжения 2022 года.

«Освобождение» путем оккупации

«Ложью, фальшивкой и обманом западных элит, которые превратили Украину в колонию, военный плацдарм, нацеленный на Россию, они насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, снабжали оружием, отправляли наемников и советников, готовили. Цели включали не только Донбасс, но Крым и другие российские регионы. События подтвердили необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее освободительный характер», — прочитал из суфлера во вторую годовщину оккупации русский руководитель.

«Насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали рознь против всего русского»… Многие люди, которые всю жизнь были русскоязычными, даже в зрелом возрасте, в знак протеста против агрессии России, добровольно перешли на украинский.

Прочитал, нахмурил брови, но не вспомнил, как утром 24 февраля 2022, объявляя начало «специальной военной операции», врал, что целью России не является оккупация украинской территории. Кто из россиян в потоке антиукраинской пропаганды это помнит? Мол, старший сказал, что мы эти земли освободили, ну так и есть. А еще интересно, когда Украина «захватила» земли, которые они «освобождают»?

Радикальный национализм по-русски

Радикальный национализм… Если бы кто-то попросил объяснить, что это такое, то, глядя на телевизорного Путина, можно почти со стопроцентной уверенностью утверждать, что он не ответил бы.

Радикальный национализм – это шовинизм, ксенофобия, пропаганда превосходства одного народа над другими, неприятие чужой культуры, языка. Это то, о чем более десяти лет ежедневно вещают российские пропагандисты, убеждая «глубинный народ», что украинцев нет, речь в Украине не настоящая, а оскверненная русская, «придуманная в австро-венгерском генеральном штабе». Украинцы – неправильные россияне.

О западных элитах и ​​«накачивании» Украины оружием

По утверждению Путина, «западные элиты превратили Украину в свою колонию, военный плацдарм, нацеленный на россию, поставляли оружие, отправляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы устроить карательную акцию на Юге и Востоке. А также целью Украины были и российские регионы. Что это за западные элиты, из каких стран? путин не уточнил.

У колоний нет своих политических и экономических институтов власти, а управляются иностранными государствами на основе особого режима. Украина же согласно ст. 1 Конституции страны является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством.

Что касается поставки Украине оружия, то нет в мире другой страны, которая бы за последние 30 лет осуществила такое масштабное и, как оказалось позже, после российского вторжения, роковое разоружение и сокращение войска в обмен на гарантии безопасности со стороны США, Великобритании и России , закрепленные подписанием Будапештского меморандума.

В первом пункте меморандума четко прописано, что эти страны подписанты должны уважать независимость, суверенитет и границы Украины. И именно Россия, которой Украина передала третий в мире по величине ядерный арсенал, грубо нарушила все международные и двусторонние соглашения, аннексировав в 2014 году Крым и часть Донбасса, а два года назад и другие территории четырех восточных и южных областей Украины.

Оружие из-за границы нам начали поставлять уже после российского полномасштабного нападения, а не до. Единственное, что передали до 2022 года, уже после оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей, это «джавелины» и «байрактары».

Где заканчиваются российские границы?..

В речи Путина было много пафоса об «исторической памяти, традициях, культуре, любви к Отчизне». Участники «специальной военной операции» воюют на Донбассе и «Новороссии», отстаивая курские, белгородские, брянские рубежи. В общем, какая-нибудь ахинея.

В течение четырех минут своего спича путин ни разу не назвал слово Украина. Это было сделано специально, чтобы запутать свой «глубинный народ». Произнося слово «Украина», невольно подтверждается факт агрессии россии. В ноябре 2016 года Путин сказал, что границы России не заканчиваются нигде. Для рашистских чиновников «Украина – это тоже россия». Это серьезно не только для украинцев, но и наших восточных европейских соседей.

От непрерывных почти трехлетних бомбардировок нашей страны, от тысяч искалеченных войной судеб и унесенных жизней, боль и грусть пронизывают сердца и души украинцев. Россия пришла в Украину с самой кровавой в ХХІ веке войной, 30 сентября устроила концерт на костях погибших украинцев и показала «глубинному народу» экранного путина. У нас большое человеческое горе, переполненное яростью ненавистью к оккупантам.

Вячеслав ДИОРДИЕВ, военный журналист