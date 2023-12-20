Знай свои права: что делать с изношенными купюрами и шумными соседями

На кассе не принимают изношенные деньги и крупные банкноты: как защитить свои права в магазине?

Многие сталкивались с ситуацией, когда продавец не принимал надорванную банкноту или не имел разменных денег, чтобы дать сдачу. Что делать в таком случае и на чьей стороне будет закон?

Имеет ли право кассир или продавец отказаться от изношенной купюры?

— В соответствии с пунктом 21 раздела II «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»: субъекты хозяйствования при осуществлении расчетов с потребителями за наличные обязаны принимать в оплату за продукцию (товары, работы, услуги) без ограничений банкноты и монеты (в том числе разменные, оборотные, памятные, изношенные банкноты и монеты всех номиналов), которые выпускает Национальный банк Украины в обращение. Но если они являются платежными и не вызывают у кассира сомнения (это решение является субъективным и не является окончательным) в подлинности и платежности.

В противном случае у человека могут не принять наличные к уплате. При этом субъекты хозяйствования имеют право предложить потребителю оплатить стоимость товара другими банкнотами или монетами. А с сомнительными или неплатежными деньгами обратиться в любой банк для их обмена или, чтобы отправить их на исследование в уполномоченное подразделение Национального банка.

Могут ли отказать в предоставлении услуги, если нет сдачи или разменных денег?

— Нет, не могут, поскольку такие действия являются нарушением требований законодательства о защите прав потребителей. Например, продавцы и другие субъекты предоставления услуг должны принимать бумажные деньги и монеты независимо от их номинала. В кассе должны быть средства, чтобы дать покупателю сдачу за товар. Продавец должен следить за наличием разменных денег в кассе — это входит в его обязанности. Это указано пунктом 22 раздела II «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»: субъекты хозяйствования должны обеспечивать наличие в кассе банкнот, оборотной и разменной монеты для выдачи сдачи с учетом бонусных программ лояльности и наличия устройств для приема монет. Кстати, субъекты хозяйствования обязаны в случае получения от потребителей в уплату изношенных банкнот и монет не выдавать их на сдачу и сдать вместе с наличной выручкой в обслуживающие банки.

Что делать, если права покупателя по оплате товаров и услуг нарушены?

— Статьей 164-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение законодательства по финансовым вопросам: наложение на должностных лиц предприятия штрафа на сумму от восьми до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан — это от 136 до 255 гривен. Для этого человек, чьи права были нарушены, должен вызвать полицию для составления административного протокола.

Право на тишину: как утихомирить шумных соседей

Порой громкие звуки из-за стены мешают спать ночью и отдыхать на выходных, а соседи в ответ на претензии ссылаются на то, что в своем доме могут делать, что захотят. Что делать, если кто-то нарушает ваш покой.

Закон спокойствия

Убеждение, что в собственном доме можно делать что угодно и когда угодно, является неправильным. Закон Украины «О системе общественного здоровья» запрещает в ночное время громко петь, чрезмерно кричать, громко слушать музыку, проводить шумные ремонтные работы и т.д. в помещениях жилых домов, во дворе или на улице, в кафе и ресторанах, гостиницах или других общественных местах в черте города, где это может мешать другим людям. Следовательно, такое поведение является противоправным и влечет за собой административную ответственность.

Шум на так называемых защищенных объектах (в помещениях и сооружениях, где постоянно или временно находятся люди, за исключением парков и зон отдыха) не должен превышать уровни, установленные государственными медико-санитарными нормативами для соответствующего времени суток. Так, с 22.00 часов вечера до 8.00 часов утра запрещаются:

громкое пение и громкие выкрики;

пользование звуковоспроизводящей аппаратурой и источниками бытового шума;

проведение салютов, фейерверков, использование пиротехнических средств.

Проведение ремонтных работ, сопровождающихся шумом, запрещается в рабочие дни — с 21.00 часов до 8.00 часов, а в праздничные и нерабочие дни — круглосуточно. Однако с согласия жителей всех близлежащих квартир ремонтные и строительные работы могут проводиться также в праздничные и нерабочие дни. Владелец или арендатор помещений, где планируются такие работы, обязан уведомить об этом жильцов. Однако шум, образующийся при этом, не должен превышать установленные нормы.

Нормы шума

Согласно Государственным санитарным нормам, уровень шума не должен превышать:

55 децибел днем и 45 децибел ночью — в квартирах и жилых домах, пансионатах, интернатах и спальнях детсадов;

60 децибел днем и 50 децибел ночью — в гостиницах и общежитиях;

до 70 децибел днем и до 60 децибел ночью — на прилегающих к жилым домам территориях;

45 децибел круглосуточно — на площадках отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов, коттеджей, домов отдыха, пансионатов, площадок детских садов, школ и т.п;

55 децибел круглосуточно — в залах кафе, столовых, баров и ресторанов;

70 децибел круглосуточно — на территориях, непосредственно прилегающих к магазинам, торговым центрам, пассажирским залам аэропортов, вокзалов и т.д.

В случае нарушения правил соблюдения тишины в ночное время, можно обращаться в полицию. Правоохранители должны составить протокол об административном правонарушении по статье 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Отметим, что есть случаи, когда превышение установленных норм шума не считается нарушением. Это, например, празднование установленных законом праздничных дат, ликвидация последствий аварий или стихийного бедствия, проведение собраний, митингов и демонстраций.

Штрафы за превышение норм шума

Штрафы за превышение норм шума составляют:

от 85 до 255 гривен — для граждан;

от 255 до 510 гривен — для должностных лиц и субъектов хозяйственной деятельности.

Где в Одессе предоставляют бесплатную правовую помощь?

Одесское бюро правовой помощи №1

Одесское бюро правовой помощи № 2

Одесское бюро правовой помощи №3

Одесское бюро правовой помощи №4

Можно обратиться онлайн:

в контактный центр системы БПП — 0 (800) 213-103 (все звонки бесплатные) с 8.00 до 18.00;

по номеру (044) 363-10-41 (только для звонков из-за рубежа);

со звонками в «Телеграм» — (067) 72-13-103;

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