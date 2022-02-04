Как уменьшить шум от соседей и сделать звукоизоляцию в квартире

Во время пандемии коронавируса люди стали работать и учиться не выходя из дома. Но шум от соседей многим не дает сосредоточиться. Можно, конечно, включить музыку в наушниках, но это не решает проблему.

Давайте посмотрим, какие есть решения для шумоизоляции в квартире.

Как сделать шумоизоляцию от соседей сбоку?

В монолитных и панельных домах соседей сбоку слышно лучше всего. Жители новостроек жалуются на тонкие стены. Отчетливо слышен кашель, детский смех и лай собак — словно живете с соседями в одной общей квартире. В таких домах просто необходима дополнительная звукоизоляция.

Для изоляции стен используют каркасные и бескаркасные системы. Разница только в технологии монтажа и цене — звукоизоляция без каркаса, как правило, дороже, но быстрее и проще в установке.

Бескаркасные конструкции . Еще их называют сэндвич-панелеями. Это готовые звукоизолирующие плиты, которые крепятся к стене с помощью перфоратора или шуруповерта. Толщина панели от 50 до 130 мм. После монтажа на стену, можно облицевать гипоскартоном

. Еще их называют сэндвич-панелеями. Это готовые звукоизолирующие плиты, которые крепятся к стене с помощью перфоратора или шуруповерта. Толщина панели от 50 до 130 мм. После монтажа на стену, можно облицевать гипоскартоном Каркасные конструкции. Сперва к стене прикручивают металлический каркас, а потом заполняют звукопоглощающими плитами. Материал для звукоизоляции можно выбрать на свой вкус и кошелек: минеральную вату, плиты из стеклохолста или поролон. Сверху обшивают специальными триплексами из гипсоволокна или обычным гипсокартоном. Толщина такой звукоизоляции будет от 90 до 200 мм

Что сделать для шумоизоляции от соседей сверху?

Шум от соседей этажом выше — в большинстве случаев бывает ударным или вибрационным. Слышно как люди ходят, роняют предметы, скрипят старыми полами и хлопают дверьми. От такого вида шума помогают только комплексные решения: звукоизоляция потолка и стен в квартире.

Дело в том, что ударный шум передается через перекрытия и железобетонные конструкции. Вы можете звукоизолировать потолок, но шум все равно продолжит попадать к вам в квартиру через стены. Лучше накопить денег и сделать полную шумоизоляцию.

Для звукоизоляции потолка чаще всего используют каркасные технологии. Обшивают листами гипсокартона и заполняют пространство внутри минеральной ватой. Высота потолков в квартире уменьшается на 10-15 сантиметров. Если для вас это критично, то можно наклеить на потолок звукоизоляционные плиты, их толщина около 5 сантиметров.

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Как сделать шумоизоляцию стен своими руками?

Если вы ограничены в средствах, то попробуйте поменять интерьер в квартире. Раньше на стены вешали ковры, но сейчас мода на них прошла, так что решать вам.

Вы можете придвинуть к «проблемной» стене шкаф, он будет поглощать соседский шум. Полки с книгами и стеллажи во всю стену также защитят ваш покой. Вообще, любая высокая и массивная мебель в квартире снижает громкость посторонних звуков.

В старых квартирах розетки на стенах обычно сквозные. Разговоры соседей «транслируются» в вашу комнату именно оттуда. Вы можете перенести розетку на 15-20 сантиметров вбок, а старое отверстие замазать. Звуки от соседей станут немного потише.

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Фото: Unsplash, Acoustic Group, Rockwool

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