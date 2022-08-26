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Осторожно: проблемные купюры в Одессе

Осторожно: проблемные купюры в Одессе

В Одесской области появились в обороте поврежденные купюры номиналом 500 и 1000 грн, завезенные из оккупированной Херсонской области.  Они не пригодны для законных расчетов.

Откуда взялись поврежденные деньги

Подробности сложившейся ситуации рассказала специалисту по коммуникации ПриватБанка в Южных регионах Анжела Дзинзюра.

Купюры, о которых идет речь, имеют номинал в 500 и 1000 гривен и были специально повреждены или помечены украинскими банками. Финансовые учреждения поступают так с деньгами, если не имеют возможности вывезти наличность с оккупированных территорий.

Делать это предписывают требования Нацбанка. Купюры разрезаются, прокалываются или покрываются специальными чернилами. После этого деньги считаются неплатежными.

Однако оккупанты все равно пытаются использовать такие купюры. К примеру, меняют их у населения на меньшую сумму неповрежденных  купюр. \

А новые владельцы пополняют этими деньгами свои счета через терминалы или пробуют обменять в банках, объясняя, что им такие купюры выдал банкомат.

Но, по словам Анжелы Дзинзюры, в банкомат любого финансового учреждения поврежденные купюры попасть не могут.

Перед этим все деньги на кассе пересчета проверяются автоматически специальными машинами. Да и кассиры в банках осматривают все купюры и знают как отличить специальное повреждение от обычного.

Если выявляется поврежденная купюра, она изымается, составляется акт и ее отправляют в Нацбанк, где решают вернуть ее в обращение или нет.

Как  избежать проблем и что делать с поврежденными банкнотами?

Меченые и поврежденные купюры в 500 и 1000 гривен уже появились в Одессе и области.

Мы уже писали, что в этой связи Приватбанк временно ограничил прием таких купюр в своих терминалах самообслуживания. Сейчас все операции с банкнотами 500 и 1000 грн в Приватбанке  можно совершить только в кассах отделений.

В целом же в банке советуют пока избегать купюр 500 и 1000 гривен или тщательно проверять их. Если вам дают наличную купюру 500 или 1000 гривен ее надо тщательно  осмотреть. Повреждение видно невооруженным глазом: краска, порезы или отверстия, то не стесняясь откажитесь принимать такую купюру.

Но если поврежденные деньги все же попали в ваши руки, их надо здать, обратившись в отделение любого банка.

Но следует понимать, что поддельные и специально поврежденные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об изъятии из обращения таких купюр информируются правоохранительные органы.

Еще лучше пользоваться сейчас безналичными деньгами, а если нужны «живые» деньги — банкнотами меньшего номинала.

Источник: «Суспільне. Одеса»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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