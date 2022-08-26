Осторожно: проблемные купюры в Одессе

В Одесской области появились в обороте поврежденные купюры номиналом 500 и 1000 грн, завезенные из оккупированной Херсонской области. Они не пригодны для законных расчетов.
Откуда взялись поврежденные деньги
Подробности сложившейся ситуации рассказала специалисту по коммуникации ПриватБанка в Южных регионах Анжела Дзинзюра.
Купюры, о которых идет речь, имеют номинал в 500 и 1000 гривен и были специально повреждены или помечены украинскими банками. Финансовые учреждения поступают так с деньгами, если не имеют возможности вывезти наличность с оккупированных территорий.
Делать это предписывают требования Нацбанка. Купюры разрезаются, прокалываются или покрываются специальными чернилами. После этого деньги считаются неплатежными.
Однако оккупанты все равно пытаются использовать такие купюры. К примеру, меняют их у населения на меньшую сумму неповрежденных купюр. \
А новые владельцы пополняют этими деньгами свои счета через терминалы или пробуют обменять в банках, объясняя, что им такие купюры выдал банкомат.
Но, по словам Анжелы Дзинзюры, в банкомат любого финансового учреждения поврежденные купюры попасть не могут.
Перед этим все деньги на кассе пересчета проверяются автоматически специальными машинами. Да и кассиры в банках осматривают все купюры и знают как отличить специальное повреждение от обычного.
Если выявляется поврежденная купюра, она изымается, составляется акт и ее отправляют в Нацбанк, где решают вернуть ее в обращение или нет.
Как избежать проблем и что делать с поврежденными банкнотами?
Меченые и поврежденные купюры в 500 и 1000 гривен уже появились в Одессе и области.
Мы уже писали, что в этой связи Приватбанк временно ограничил прием таких купюр в своих терминалах самообслуживания. Сейчас все операции с банкнотами 500 и 1000 грн в Приватбанке можно совершить только в кассах отделений.
В целом же в банке советуют пока избегать купюр 500 и 1000 гривен или тщательно проверять их. Если вам дают наличную купюру 500 или 1000 гривен ее надо тщательно осмотреть. Повреждение видно невооруженным глазом: краска, порезы или отверстия, то не стесняясь откажитесь принимать такую купюру.
Но если поврежденные деньги все же попали в ваши руки, их надо здать, обратившись в отделение любого банка.
Но следует понимать, что поддельные и специально поврежденные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об изъятии из обращения таких купюр информируются правоохранительные органы.
Еще лучше пользоваться сейчас безналичными деньгами, а если нужны «живые» деньги — банкнотами меньшего номинала.
Источник: «Суспільне. Одеса»
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