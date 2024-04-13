Жизнь на пороховой бочке: избежит ли эпидемии Украинское Придунавье?

Как дальнобойщики превратили трассу М-15 в сплошную свалку

В первые два года большой войны только в окрестностях города Рени одновременно стояли не менее двух тысяч фур.

Стихийные парковки образовались также на подъездах к Измаилу, к паромной переправе через Дунай Орловка-Исакча, к международному пункту пропуска «Рени».

«Таборы» дальнобойщиков жили на обочинах, без какой-либо инфраструктуры – без туалетов, почти не было мусорных контейнеров. Водители складывали его прямо на обочинах, бросали в камыши и кусты.

В результате такой «жизнедеятельности» трасса М-15 превратилась в сплошную мусорную свалку, а стоянки – в стихийные туалеты.

Пострадало очень много птиц

В марте 2023 года вблизи Рени произошел большой пожар: горели камыш, сухая трава и мусор. Огонь распространялся от трассы в направлении хутора Киргана. Клубы черного дыма свидетельствовали о том, что в камышах было немало пластика.

– Во время пожара пострадало очень много птиц, которые весной гнездятся в кустарниках, – рассказал депутат Ренийского горсовета Алексей Андрианов. – Мы видели, как из камышей вылетали утки и фазаны. Слышно было, как птицы плачут.

Отравленный ландшафт: о чем говорят цифры

По данным специалистов Solid Waste Consult «Ukraine – Bavaria», каждый год каждый гражданин Украины генерирует в среднем от 300 до 500 килограммов мусора. Можно утверждать, что водители, живущие на колесах, производят самое максимальное количество мусора, поскольку обычно пользуются бутилированной водой, продуктами питания в упаковке, одноразовой посудой и средствами гигиены.

Опираясь на эту цифру – 500 килограммов на человека – можем утверждать, что только вблизи города Рени за два календарных года большой войны водители «произвели» примерно 2000 тонн мусора. И поскольку мусорных контейнеров были считанные единицы, то весь этот хлам лежит вдоль обочины и разносится ветром по полям и водоемам.

Несет ли эта ситуация угрозу здоровью населения Украинского Придунавья?

– Я не могу ничего комментировать, поскольку не владею информацией о масштабах загрязнения, они комиссионно не исследовались, – ответил специалист Измаильского районного управления ГУ «Госпотребслужба» в Одесской области Юрий Жантик, курирующий Ренийскую общину. – Могу лишь констатировать, что через два года вспышек инфекционных заболеваний в регионе не было. Наша служба – орган государственного контроля – занимается населенными пунктами: состоянием свалок, мусорных контейнеров и т.д. Сбор мусора по населенным пунктам, состояние дорог – это вопрос к экологам, «Укравтодору» и органам местного самоуправления. Однако я могу добавить, что стоянки должны быть оборудованы – чтобы не доводить территорию вдоль дорог до такого состояния.

Экологический беспорядок открывает двери болезням

Еще в начале 2024 года сотрудники «Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» пришли к выводу, что эпидемическая и эпизоотическая ситуация относительно инфекционных болезней, общих для людей и животных, в Одесской области характеризуется как неустойчивая. Специалисты отметили, что уровень заболеваемости людей не превышает средние показатели, однако есть благоприятные условия для распространения болезней из-за рисков военного времени, значительной миграции населения, дикой фауны, техногенных аварий и экологических проблем, возникших в результате вооруженной агрессии россии.

Известно, что в прошлом году в 101-м населенном пункте Одесской области были зарегистрированы очаги туляремии, в 32-х – обнаружен лептоспироз, в 62-х – лихорадка Ку и другие болезни. Это создает риски возникновения и распространения инфекционных болезней, может повлечь за собой возникновение чрезвычайных ситуаций природного (биологического) характера.

Специалисты сообщают, что наиболее опасными в распространении возбудителей инфекционных болезней, общих для людей и животных, являются грызуны, дикие и домашние животные. Возбудители болезней постоянно циркулируют среди животных, формируя природные очаги инфекции на территории региона.

Потенциальную угрозу возникновения новых очагов инфекционных болезней несут 624 свалки, из которых до 60% не отвечают санитарным требованиям. Также большие неприятности могут доставить 495 скотомогильников, из которых 30% не отвечают ветеринарно-санитарным требованиям.

Учитывая наличие устойчивых природных очагов, миграционных процессов грызунов в населенных пунктах (зимой и весной), неудовлетворительное состояние свалок и скотомогильников существует реальная угроза возникновения и распространения инфекционных болезней, общих для людей и животных, среди населения.

Кто должен обеспечивать порядок вдоль дорог?

Согласно ст. 9 Закона Украины «Об автомобильных дорогах», в состав автомобильной дороги общего пользования в пределах полосы отвода входит не только проезжая часть, но и элементы санитарного устройства – «туалеты, урны, контейнеры для мусора и другое оборудование, предназначенное для санитарных нужд, размещение которого осуществляется без получения разрешений».

Согласно п. 6 ст. 13 указанного Закона санитарное и экологическое состояние автомобильных дорог общего пользования и их полосы отвода – это зона ответственности органа управления автомобильными дорогами общего пользования. В нашем случае – Службы автомобильных дорог в Одесской области. Она заключает договоры с подрядными организациями по обслуживанию дорог. Так, трассу М-15 на юге Одесской области обслуживает ООО «Евродор».

Нет финансирования – нет работы

Ренийский городской совет, когда началось загрязнение территории, начал писать письма в указанные учреждения и выше – вплоть до Президента Украины с требованием «привести трассу в надлежащее культурное и санитарное состояние». Офис Президента перенаправил обращение в Минифраструктуры Украины.

Осенью 2022 года Ренийский городской совет получил ответ от Службы автомобильных дорог, в которой было отмечено, что «Службой постоянно проводится работа по поддержке полосы отвода автомобильных дорог общего пользования государственного значения в надлежащем санитарно-эстетическом состоянии в пределах имеющегося финансирования. В связи с военным положением в стране и ограниченным финансированием Службой преимущественно выполняются мероприятия/задачи (направляется финансирование) острой необходимости по требованию Укравтодора, Одесской ОДВА и Оперативно-стратегической группировки войск «Александрия», поэтому выполнение указанных в письме мероприятий невозможно в полном объеме».

Сказали «мелочи» отложить до лучших времен

– Да, мы обслуживаем М-15, но финансирование нам выделяется только на обеспечение безопасности движения: ямочный ремонт, установку знаков дорожного движения, – рассказывает о состоянии дел представитель ООО «Евродор» Артак Аветисян. – То, что мы делаем по всей трассе – это мизер. Причем проведенные еще в прошлом году работы до сих пор нам не оплачены – из-за отсутствия финансирования. И в этом году финансирования практически нет. Несмотря на это, ремонтируем аварийные участки за счет резервов, как говорится на карандаш. Нам говорят: покосы травы на обочинах, уборка мусора – все это отложить до лучших времен.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, все средства из государственного дорожного фонда на 2024 год (94,7 млрд грн.) будут перенаправлены на нужды обороны.

Каждый день – два прицепа мусора

Следовательно, попытки наладить санитарное состояние трассы М-15 в правовом русле напрасны: средств нет.

– Решить вопрос можно только одним способом: берешь и сам все делаешь, – пришел к выводу председатель Ренийской громады Игорь Плехов. – Никто убирать не будет, надежды нет ни на кого, только на коммунальные службы. Собираемся с портовыми операторами и чистим окрестности порта, город выделяет технику для вывоза мусора. У сел общины почистили территорию силами коммунальных бригад: стало чище возле Нагорного, Орловки, Новосельского. Начали собирать мусор в окрестностях города Рени, также силами ЖКС.

– На окраине города, от лесничества в сторону «солнечной электростанции», где парковались фуры, на участке протяженностью примерно 80 метров бригадой дворников было собрано 2,5 тракторных прицепов мусора, – рассказывает мастер бригады дворников КУ «ЖКС» Ренийского горсовета Валерий Плачинта. – Но это были «цветочки». Гораздо больше мусора накопилось на трассе М-15, которая идет в объезд города: бригада собирала мусор в течение четырех дней – погрузили восемь прицепов, но работа там еще не завершена. Проблема в том, что нам не хватает рабочих рук: на весь город всего 12 дворников, хотя по штату их должно быть в два раза больше.

Но, пожалуй, лучше предотвращать засор территории?

– Пытались! – говорит Игорь Плехов. – Контейнеров не хватает, поэтому на парковках для сбора мусора ставили старые прицепы от тракторов – так проще вывозить ТБО. Три дня – и все болты на колесах откручены. Водителям делать нечего – прихватили, что «плохо лежит».

Туалеты вдоль дороги пытались делать, но антисанитарии получилось еще больше. Во время стоянки многие водители пьют: что происходит в туалете – ужас! Попробовали поставить два биотуалета – за два дня одного уже не было: наверное, какой-то дальнобойщик, чтобы не идти пустым, забросил его в кузов – в хозяйстве пригодится.

Опыт ЕС: только из-за наказания

А как поставлена работа по наведению санитарного порядка вдоль дорог в странах ЕС, куда мечтает попасть Украина?

– Какая Европа? Нам до нее далеко! – говорит водитель Владимир из Кривого Рога, возмущенный загрязнением трассы.

– Там у них цивильно и грамотно, – говорит директор Ренийского «АТП-15140» Вадим Украинец, постоянно осуществляющий рейсы в страны Европы. – За каждым участком дороги закреплена фирма, которая следит за порядком и вывозит мусор. Не могу сказать, что во всех странах хорошо: по сравнению с Австрией, в Германии и Франции несколько грязнее.

А в Вене такой порядок, что даже пыли на обуви нет. В Румынии мусора вдоль трассы М-15 на Бухаресте много, но его периодически убирают. У нас тоже на некоторых участках наводят порядок – я видел, как работники в оранжевых жилетах убирают мусор на подъездах к Одессе. В областном центре, когда предприятию дают разрешение на деятельность, обязывают следить за порядком на близлежащей территории и заключать договор на вывоз мусора. Думаю, это хорошая практика. Но порядка не добиться, если не привлекать к ответственности выбрасывающих мусор. Попробуйте в Австрии выбросить пачку из-под сигарет или другой мусор – сразу штраф. Других вариантов воздействия нет. Только штрафы – тогда будет порядок и дисциплина.

– В странах Европы за выброшенный из окна авто окурок – сразу большой штраф, – рассказывает водитель-дальнобойщик Александр Гайдаржи. – Мусор можно выбросить только на местах стоянки.

Контейнеры для мусора установлены в местах интенсивного движения. Их убирают либо каждый день, либо с интервалом 2-3 дня. У каждого водителя есть пакет, куда он собирает мусор и выбрасывает его исключительно в контейнер. В Украине сбор мусора не организован вообще – поэтому такая грязь.

Свой пакет с мусором я вожу, пока не найду мусорный бак где-нибудь на заправке. Многое зависит и от культуры самих водителей. Но сейчас дефицит кадров, за рулем можно встретить человека вообще без водительского удостоверения. От этих камикадзе меня охватывает ужас.

Если говорить непосредственно о Придунавье, то, я считаю, мусорные контейнеры надо поставить везде, где стоят фуры. Эту работу, по моему мнению, должен организовать муниципалитет, а вывоз мусора могли бы оплачивать портовые операторы – это к ним грузы приходят. Думаю, будет правильно, если громады разработают какие-нибудь местные правила сбора мусора.

– Считаю, надо начинать с себя, – убежден водитель из Винницкой области Александр. – Я всегда вожу мусор в машине, но когда постоял у порта Рени, то увидел – не все водители так делают. Бросил мусор в кусты – и еще возмущается, что вокруг беспорядок.

«Что делать?» – вопрос без ответа

– Проблема существует, и молчать нельзя, – согласился государственный экологический инспектор в Измаильском районе Сергей Георгиев. – Посмотрим, например, какая ситуация сложилась у пролива Викета, связывающего озеро Кагул с рекой Дунай. Эта локация – историческая зона отдыха для горожан. Но сегодня здесь на трассе в ожидании разгрузки стоят фуры, а туалета нет – вы не представляете, что вокруг происходит! Люди отдыхали на природе – теперь там сплошной туалет. Я не раз бывал за границей и видел, как там относятся к охране окружающей среды. Более того, там и мусор сортируют. Для нарушителей – большие штрафы. А у нас штрафы по ст. 82 Кодекса Украины об административных правонарушениях – копейки.

Сергей отметил, что во время войны специалисты государственной экологической инспекции должны избегать плановых и неплановых проверок, чтобы не обострять ситуацию. Привлекать к ответственности водителей, которые выбрасывают мусор на дорогу, тоже проблема: здесь нужно не только «поймать с поличным», но и привлекать полицию. Если не соблюсти процедурные вопросы, все будет обжаловаться в суде.

– Мы неоднократно обсуждали проблему с руководством общества, но как реально решить проблему, честно говоря, я не знаю, – признался экологический инспектор.

Итак, как видим, все развели руками. И жители Придунавья продолжают жить на пороховой бочке: минует ли эпидемия?..