Штрафы выписывают пачками: как решают проблему со скоплением фур на Пересыпи

Как сообщили в мэрии, с целью высвобождения, разгрузки и приведения в порядок движения транспортный департамент Одесского горсовета проводит рейды на участке Пересыпский мост – 7-я Пересыпская (в обоих направлениях).

Инспекторы отдела по контролю за безопасностью дорожного движения и парковкой только за последнюю неделю обнаружили 59 крупногабаритных грузовиков, припаркованных с нарушениями ПДД.

Сообщается, что в отношении водителей крупногабаритного транспорта составлены административные материалы и наложены административные взыскания в виде штрафа.

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Напомним, уже второй месяц в районе Пересыпи наблюдается скопление крупногабаритного транспорта, что сильно усложняет дорожное движение.

Как писала «Одесская жизнь», тактика городских властей пока не помогла разгрузить улицу от фур. Зерновозам, которые ждут своей очереди для заезда в портовые зерновые терминалы, просто некуда деваться. И водители спокойно принимают штрафы, которые, судя по всему, им потом компенсируют владельцы транспортных компаний.