В Одессе внутри жилого квартала обнаружили стихийную свалку

В центре Одессы на территории, огражденной по периметру многоэтажными жилыми домами, обнаружили стихийную свалку. Ликвидацией мусора займутся экологи.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
Сообщается, что в заброшенном здании и на прилегающей к нему территории среди жилых домов в Приморском районе Одессы обнаружено большое накопление отходов, в частности:
- твердых бытовых,
- строительных,
- стеклобой,
- мебель,
- сухие ветки
Читайте также: Одесский парк Савицкого превратили в свалку
На данный момент инспекция пытается установит владельца этой территории, чтобы приступить к ликвидации свалки.
Ранее «Одесская жизнь» писала о том, что в Украине разрабатывают законопроект, вводящий экологический налог на захоронение отходов, который будет иметь разные коэффициенты, и сделает невыгодным «захоронение» мусора в землю. А вот переработка мусора, напротив, должна стать рентабельным бизнесом.