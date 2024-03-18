Новости Одессы и Одесской области

В Одессе внутри жилого квартала обнаружили стихийную свалку

В Одессе внутри жилого квартала обнаружили стихийную свалку

В центре Одессы на территории, огражденной по периметру многоэтажными жилыми домами, обнаружили стихийную свалку. Ликвидацией мусора займутся экологи.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Сообщается, что в заброшенном здании и на прилегающей к нему территории среди жилых домов в Приморском районе Одессы обнаружено большое накопление отходов, в частности:

  • твердых бытовых,
  • строительных,
  • стеклобой,
  • мебель,
  • сухие ветки

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На данный момент инспекция пытается установит владельца этой территории, чтобы приступить к ликвидации свалки.

Ранее «Одесская жизнь» писала о том, что в Украине разрабатывают законопроект, вводящий экологический налог на захоронение отходов, который будет иметь разные коэффициенты, и сделает невыгодным «захоронение» мусора в землю. А вот переработка мусора, напротив, должна стать рентабельным бизнесом.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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