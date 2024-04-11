Новости Одессы и Одесской области

В масштабном пожаре под Одессой сгорели домашние животные (фото)

В масштабном пожаре под Одессой сгорели домашние животные (фото)

В поселке Нерубайское Одесского района вспыхнувший пожар охватил два сарая и крышу жилого дома. Хозяина дома удалось спасти, но от огня погибли домашние животные.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Сообщение о пожаре по улице Киевская в Нерубайском поступило в  Службу Спасения вечером 10 апреля.

Читайте также: Одесские медики и спасатели рассказали о своих коллегах, убитых рашистами

На место прибыло 6 единиц техники и 25 спасателей ГСЧС Одессы, а также одна машина с двумя спасателями от местной пожарной команды «Нерубайское».

За час пожар был полностью ликвидирован на общей площади около 500 м кв.

Во время ликвидации пожара из дома спасен хозяин.

Сообщается, что в результате пожара погибло 11 голов свиней.

Причина, убытки и детали пожара устанавливаются.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua