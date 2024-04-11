В масштабном пожаре под Одессой сгорели домашние животные (фото)

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Сообщение о пожаре по улице Киевская в Нерубайском поступило в Службу Спасения вечером 10 апреля.

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На место прибыло 6 единиц техники и 25 спасателей ГСЧС Одессы, а также одна машина с двумя спасателями от местной пожарной команды «Нерубайское».

За час пожар был полностью ликвидирован на общей площади около 500 м кв.

Во время ликвидации пожара из дома спасен хозяин.

Сообщается, что в результате пожара погибло 11 голов свиней.

Причина, убытки и детали пожара устанавливаются.

