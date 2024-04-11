В масштабном пожаре под Одессой сгорели домашние животные (фото)

В поселке Нерубайское Одесского района вспыхнувший пожар охватил два сарая и крышу жилого дома. Хозяина дома удалось спасти, но от огня погибли домашние животные.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
Сообщение о пожаре по улице Киевская в Нерубайском поступило в Службу Спасения вечером 10 апреля.
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На место прибыло 6 единиц техники и 25 спасателей ГСЧС Одессы, а также одна машина с двумя спасателями от местной пожарной команды «Нерубайское».
За час пожар был полностью ликвидирован на общей площади около 500 м кв.
Во время ликвидации пожара из дома спасен хозяин.
Сообщается, что в результате пожара погибло 11 голов свиней.
Причина, убытки и детали пожара устанавливаются.