В заброшенном карьере под Одессой обнаружили “кладбище”

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Тайное «кладбище» скота в карьере в Беляевском районе экологи обнаружили еще в сентябре. А в пяти метрах от карьера находится фермерское хозяйство по содержанию и выращиванию скота.

При повторном обследовании территории в октябре установлено, что сброс трупов животных и отходов убоя скота в заброшенный карьер продолжается и сейчас. А чтобы замаскировать скотомогильник, дельцы присыпали его соломой.

Такие действия являются грубым нарушением природоохранного законодательства. В связи с чем в Беляевскую окружную прокуратуру направлено сообщение о совершении уголовного правонарушения.

Кроме того, в Одесское районное управление полиции № 2 подано заявление о нарушении требований природоохранного законодательства.

Согласно закону о побочных продуктах животного происхождения – утилизация должна происходить на специально оборудованных площадках, бункерах, контейнерах, холодильных установках. То есть конструкции, которые предотвращают попадание побочных продуктов животного происхождения в почву и воду.

Напомним, одесской громаде окончательно вернули полигон «Дальницкие карьеры». На месте свалки мэрия планирует строить мусороперерабатывающий завод.

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