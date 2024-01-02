Одесский центр занятости приглашает получить востребованную профессию

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

8 января 2024 года начинается обучение по рабочим профессиям электрогазосварщик (срок обучения – 5,5 месяцев) и оператор станков с программным управлением (срок обучения – 4,5 месяцев).

Обучение могут пройти:

зарегистрированные безработные – за счет средств Фонда;

некоторые категории граждан из числа небезработных — на основании ваучера;

небезработные – за счет средств юридических или физических лиц.

За более подробной информацией можно обратиться в ближайший Центр занятости или по телефону: (048) 230 12 61.

График обучения в Центре на январь 2024 года

Многие военные, вернувшиеся из зоны боевых действий, не могут устроиться на прежнюю работу, так как им не позволяет состояние здоровья. Чтобы они могли приобрести другие навыки и работу по душе, государственная служба занятости предоставляет ваучеры на бесплатное образование.

Бесплатные ваучеры помогут получить новую профессию, повысить квалификацию или усовершенствовать свои знания и умения. А это, в свою очередь, поможет найти свое место на рынке труда тем, кто сегодня остался без работы. Получить такой ваучер можно только один раз, и при этом совершенно неважно, есть ли у демобилизованного военнослужащего работа на время подачи заявления. О том, кто и как его может получить, читайте в нашей статье: Как получить ваучер на новую профессию бывшим военнослужащим?