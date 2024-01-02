Новости Одессы и Одесской области

Одесский центр занятости приглашает получить востребованную профессию

Одесский центр занятости приглашает получить востребованную профессию

8 января в государственном учебном заведении «Одесский центр профессионально-технического образования» по адресу ул. И. Рабина, 18-а начинается обучение по рабочим профессиям.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

8 января 2024 года начинается обучение по рабочим профессиям электрогазосварщик (срок обучения – 5,5 месяцев) и оператор станков с программным управлением (срок обучения – 4,5 месяцев).

Обучение могут пройти:

  • зарегистрированные безработные – за счет средств Фонда;
  • некоторые категории граждан из числа небезработных — на основании ваучера;
  • небезработные – за счет средств юридических или физических лиц.

За более подробной информацией можно обратиться в ближайший Центр занятости или по телефону: (048) 230 12 61.

График обучения в Центре на январь 2024 года

Многие военные, вернувшиеся из зоны боевых действий, не могут устроиться на прежнюю работу, так как им не позволяет состояние здоровья. Чтобы они могли приобрести другие навыки и работу по душе, государственная служба занятости предоставляет ваучеры на бесплатное образование.

Бесплатные ваучеры помогут получить новую профессию, повысить квалификацию или усовершенствовать свои знания и умения. А это, в свою очередь, поможет найти свое место на рынке труда тем, кто сегодня остался без работы. Получить такой ваучер можно только один раз, и при этом совершенно неважно, есть ли у демобилизованного военнослужащего работа на время подачи заявления. О том, кто и как его может получить, читайте в нашей статье: Как получить ваучер на новую профессию бывшим военнослужащим?

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить