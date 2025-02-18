За помощью – к землякам

Комбат, которому командование предложило ротацию в одну из тыловых частей, остался на передовой. Он говорит, что вместе с товарищами будет и дальше продолжать уничтожать оккупантов.

Для более эффективного проведения боевых действий его подразделению потребовалось обновление автопарка, так как многие автомобили разведчиков пострадали во время боевых операций. Поэтому за помощью комбат Сичкарь обратился прежде всего к землякам из Ассоциации «Аграриев и промышленников севера Одесщины».

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Первые 400 тысяч гривен из необходимого миллиона двухсот тысяч для приобретения автомобилей мгновенно поступили на специальный счет. Хлебороб и меценат Сергей Паровик, который был инициатором этого дела, разместил призыв о сборе средств в группе Всеукраинского аграрного совета (ВАР).

За полтора дня аграрии из Одесщины и многих уголков Украины собрали один миллион двести тысяч гривен. Из них полмиллиона – средства любашевских аграриев.

В течение месяца автомобили были закуплены, отремонтированы и готовы для передачи на фронт. За это время Любашевская громада позаботилась о продуктах питания, консервации, лакомствах и средствах гигиены для военных. От Любашевской больницы и Центра первичной медико-санитарной помощи поступили медикаменты и генераторы, а работники культуры сплели 12 маскировочных сеток.

Встречали с караваями

С пышными караваями на вышитых рушниках от мастерицы из Любашевки Ирины Воронецкой встречали защитников на Любашевской земле.

Глава Подольской администрации Михаил Лазаренко, глава Любашевского поселкового совета Геннадий Павлов, глава ВАР Андрей Дыкон и член правления ВАР Сергей Паровик приветствовали воинов.

Ключи от четырех автомобилей вручили майору Владимиру Сичкарю, еще от одного – подполковнику Вадиму Белошину.

Также от Любашевской громады разведчикам добавили сертификат на сумму 1,8 миллиона гривен на приобретение БпЛА и РЭБ, еще полтора миллиона передали на техническое обеспечение воинской части.

В знак благодарности офицеры вручили аграриям и представителям власти благодарности и флаги бригад.

Кстати, штаб-квартиру Ассоциации украшают боевые флаги 27 военных подразделений, которым они регулярно помогают.

Благодарностями Подольской администрации, знаками отличия и грамотами Любашевского поселкового совета были отмечены активисты, волонтеры, предприниматели, которые постоянно помогают нашим защитникам.

В конце присутствующие минутой молчания почтили павших за независимость Украины и возложили цветы к портретам Героев-земляков на Аллее Славы.

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