По допомогу – до земляків

Комбат, якому командування запропонувало ротацію в одну з тилових частин, залишився на передовій. Каже, що разом з побратимами й далі продовжуватиме нищити окупантів.

Для більш ефективного проведення бойових дій його підрозділ потребував оновлення автопарку, бо чимало автівок розвідників постраждало під час операцій. Тож по допомогу комбат Січкар звернувся насамперед до земляків з Асоціації «Аграріїв та промисловців півночі Одещини».

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Перші 400 тисяч гривень з необхідного одного мільйона двохсот тисяч для придбання автівок миттєво поступили на спецрахунок. Хлібороб і меценат Сергій Паровик, який був ініціатором цієї справи, розмістив клич про збір коштів у групі Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

За півтори доби аграрії з Одещини та багатьох куточків України його закрили, зібравши один мільйон двісті тисяч гривень. З них півмільйона – кошти любашівських аграріїв.

Впродовж місяця автівки були закуплені, відремонтовані і готові для передачі на фронт. За цей час Любашівська громада подбала про продукти харчування, консервацію, смаколики та засоби гігієни для військових. Від Любашівської лікарні та Центру первинної медико-санітарної допомоги надійшли медикаменти та генератори, а працівники культури сплели 12 маскувальних сіток.

Зустрічали з короваями

Пишними короваями на вишитих рушниках від майстрині з Любашівки Ірини Воронецької зустрічали захисників на Любашівській землі.

Голова Подільської адміністрації Михайло Лазаренко, очільник Любашівської селищної ради Геннадій Павлов, голова ВАР Андрій Дикун, член правління ВАР Сергій Паровик привітали воїнів.

Ключі від чотирьох автомобілів вручили майору Володимиру Січкарю, ще від одного – підполковнику Вадиму Білошину.

Також від Любашівської громади розвідникам додали сертифікат на суму 1,8 мільйона гривень на придбання БПлА та РЕБ, ще півтора мільйона передали на технічне забезпечення військової частини.

На знак вдячності офіцери вручили аграріям та представникам влади подяки і прапори бригад.

До речі, штаб-квартиру Асоціації прикрашають бойові стяги 27 військових підрозділів, яким вони регулярно допомагають.

Подяками Подільської адміністрації, відзнаками та грамотами Любашівської селищної ради були відзначені активісти, волонтери, підприємці, які постійно допомагають нашим захисникам.

Насамкінець присутні хвилиною мовчання вшанували полеглих за незалежність України та поклали квіти до портретів Героїв-земляків на Алеї Слави.

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