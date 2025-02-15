Пройдя ад Афганистана, Иван на собственном опыте убедился: скорая эвакуация может стать решающей в спасении жизни раненых бойцов.
Поэтому, когда началась широкомасштабная война, Иван Бажак передал на передовую собственный микроавтобус для эвакуации раненых.
В знак искренней благодарности бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Алексея Алмазова прислали своему помощнику из Килии особый подарок – две разрисованные гильзы. Сообщили: авто работает и спасает жизнь.
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